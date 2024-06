Pedro Gallese de verde para mala suerte de Gareca

Pedro Gallese no sabía si iba a utilizar el uniforme verde para la disputa de hoy

Pedro Gallese, que conoce a Ricardo Gareca por el extenso período en el que convivieron en la selección peruana, usará el uniforme verde por una cuestión de cábala, que sabe que Gareca no estaría de acuerdo.

Pedro Gallese, a causa de los años que conoce a Ricardo Gareca, quien actualmente se hace cargo de la dirección técnica del seleccionado de Chile, debido a que ambos personajes de fútbol trabajaron a la par en la selección peruana, utilizará el uniforme de color verde, ya que, por el conocimiento que tiene de Gareca, sabe que el “Tigre” cree en la cábalas y uno de los aspectos que perjudica su creencia con respecto a la buena suerte es el color verde, ya sea verlo o usar cualquier prenda.

Previamente, antes de tomar la decisión de vestir el uniforme verde, el jugador número “1” del conjunto blanquirrojo fue consultado por el periodista de América Deportes, Jampool Cuadros, quien fue enviado a Estados Unido para cubrir todo sobre la selección, si iba a vestirse de verde para el partido ante Chile, seguidamente, Gallese dijo que no sabía si iba a tener la posibilidad de poder usar la vestimenta verde.

“No sé la verdad, todavía no sé, todavía no salen los colores. Me gusta el amarillo. Depende, uno puede pedir los colores. Son cábalas, son cábalas de Ricardo”, mencionó Gallese en la entrevista que le estaba haciendo el comunicador.

