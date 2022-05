Pedro Gallese: “Si volvemos al mundial, a Perú lo verán con otros ojos”

Pedro Gallese, portero de la Selección Peruana, habló sobre el amistoso internacional ante Nueva Zelanda y espera una futura clasificación a Qatar 2022

Pedro Gallese, portero de la Selección Peruana, habló sobre el amistoso internacional ante Nueva Zelanda. El guardameta nacional señaló que espera clasificar con Perú a la Copa del Mundo de este año.

Espera llegar a Qatar y que las selecciones grandes vean con otros ojos a Perú: “Si volvemos al mundial, a Perú lo verán con otros ojos. Vamos a tener un amistoso previo ante Nueva Zelanda que ya estaba planificado. Todos vamos a llegar a la mejor manera al partido y tengo confianza en que vamos a ganar”, sostuvo el guardameta de Perú.

Sobre la posible renovación de Ricardo Gareca en la ‘blanquirroja’: “La verdad que sería muy lindo que se dé otro eliminatoria con este comando técnico. Espero se queden porque nos han enseñado mucho”

Sobre los cambios de clubes de sus compañeros, tras culminar Rusia 2018: “Todos pensábamos que íbamos a estar en mejores ligas, aunque esto no se dio. Ojalá que si llegamos otra vez (ahora a Qatar 2022), vean al Perú de una manera diferente”.

Finalizó su entrevista hablando sobre su futuro en fútbol profesional: “Tengo contrato hasta diciembre y me han ofrecido para renovar. Sin embargo, no me quiero apurar”, remarcó.