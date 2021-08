“Pensamos sacar los nueve puntos”: Alexander Callens

Alexander Callens, defensa de la Selección Peruana, dialogó a poco más de 48 horas para el encuentro ante Uruguay por las Eliminatorias.

Van corriendo las horas y las ansías de ver a la Selección Peruana se van haciendo más fuertes. A solo dos días del vital enfrentamiento ante los ‘charrúas’, Alexander Callens brindó declaraciones sobre la perspectiva que tiene respecto a este compromiso.

El defensa central de ‘Blanquirroja’ es consiente que tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos para salir de la última posición de la tabla: “Estamos pensando sacar los nueve puntos porque tenemos que salir de donde estamos, no podemos estar ahí en la tabla. Hay que trabajar mucho para eso”.

El actual jugador del New York City de la MLS se refirió a la chance de poder ser titular en el partido ante Uruguay: “Creo que todavía no estoy consolidado en la Selección. He tenido pocos partidos, pero me siento muy bien y al 100%. Estoy muy contento, con mucha confianza y esperando lo que me diga el profesor”, mencionó en Fútbol Como Cancha.

El futbolista de 29 años comentó sobre las bajas de Luis Suárez y Edinson Cavani en la Selección Uruguaya: “Dos jugadores no son un equipo. Uruguay tiene buena defensa, buenos volantes. Hay que estar muy preparados y no confiarnos con nada”.

Por último, el ex jugador de Sport Boys habló sobre cambiar de equipo y de liga en donde actualmente se encuentra jugando: “Siempre mi intención es volver a Europa, competir ahí. Aunque la MLS es una liga que está creciendo cada vez más y traen jugadores con mucha calidad y experiencia”.

Cabe mencionar que Alexander Callens fue uno de los mejores elementos de la Selección Peruana en la última Copa América. El central llega a la ‘Blanquirroja’ con ritmo de competencia, pues ha sido titular en nueve de los diez últimos juegos de su equipo.