Míguez: “Mantenemos los pies firmes sobre la tierra”

Pablo Míguez, mediocampista de Alianza Lima, dialogó sobre el gran momento que vive el club victoriano en la Liga 1 2021.

Alianza Lima la viene ‘rompiendo’ en el campeonato local, pero algunos de sus jugadores prefieren ir con cautela en lo que resta de la Liga 1. Uno de ellos es Pablo Míguez, quien habló sobre la gran campaña que viene realizando el club de La Victoria.

La ‘Cotorra’ mencionó que aún quedan fechas por disputar y que es mejor ir paso a paso en busca del título: “La verdad que el equipo viene bien, aunque todavía falta mucho camino por recorrer y por ello mantenemos los pies firmes sobre la tierra”, contó en Match Deportes.

El mediocampista uruguayo también se refirió al tema de su nacionalización, la cual puede salir este año: “Eso está en trámite a través de mi señora que me está ayudando en este tema. Si Dios quiere sale este año y disfrutarlo con la familia. Además, tenemos un proyecto en el Perú. ¿Si me gustarían ser convocado a la Selección cuando salga el DNI? Me han preguntado varios el tema y puedo decir que a la Selección la veo bien pero si, obviamente me necesitan, encantado de estar. Por ahora están grandes jugadores. Primero tiene que salir la nacionalización, no lo veo cercano el tema de integrar la Selección peruana, pero si se da, agradecido de la vida. Si hay que dar una mano ahí estaremos”.

Por último, el futbolista de 34 años habló sobre el duelo entre Perú y Uruguay por las Eliminatorias: “Que gane el mejor. No estoy hinchando por uno, pero si es un empate mejor. Soy uruguayo pero estoy agradecido a este país. Mi familia está contenta y cómoda y obviamente serpia muy feliz que clasifiquen los dos al Mundial”, finalizó.