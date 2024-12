¡Pep Guardiola enfocado en corregir errores en el Man. City!

Pep Guardiola no pierde tiempo y ya comienza a corregir errores para cambiar la difícil situación.

La derrota frente al Liverpool por 2-0, caló hondo en Pep Guardiola. El estratega asegura que deben volver a comenzar de cero para que la idea de juego vuelva a calar en los jugadores. Además, considera que hilvanan jugadas de peligro pero no se están dando las cosas para revertir este difícil momento.

“El Liverpool fue imparable en los primeros 15, 20 minutos, empezaron muy fuerte. Nosotros intentamos jugar teniendo el control y pasando la pelota, pero fue muy difícil. Ellos merecieron el primer gol, aunque estuvimos bien en la primera parte y también en la segunda, aunque no creamos mucho peligro. Sé lo bueno que es el Liverpool en ambas áreas. Les felicito, nosotros tenemos que hacer una revaluación y empezar desde cero. Es difícil tener confianza, pero confío mucho en estos jugadores. Veremos qué pasa a final de temporada”, señaló Pep Guardiola.

El estratega sabe que están pasando una racha negativa que no va acorde con la historia de la institución que amerita ganar en todas las canchas. Hay algo que no está cuajando en el Manchester City pero no existe otro camino más que trabajar en todas las líneas para así sacar a flote la situación.

A su vez, Pep Guardiola, minimizó los cánticos en su contra en Anfield Roud. Aduce que no es la primera vez que vive algo así, ya que, en los demás estadios también se a presentado algo parecido pero entiende que es parte del fútbol y no hay que picarse, ya que, han tenido importantes batallas.

“¡En todos los estadios quieren que me despidan! Todo empezó en Brighton. Quizá tengan razón viendo los resultados que estamos acumulando. No esperaba ese cántico de Anfield. No lo cantaban con 1-0, pero con 2-0 sí. Quizá debían haberlo cantado en el pasado. No me lo esperaba de la gente de Liverpool, pero está bien, es parte del juego y lo entiendo completamente. Hemos tenido algunas batallas increíbles juntos, tengo mucho respeto por ellos”, finalizó Pep Guardiola.