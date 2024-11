¡Pep Guardiola hace mea culpa ante situación del Man. City!

Pep Guardiola pone las barbas en remojo tras complicada situación del Manchester City.

En Inglaterra se viene poniendo en tela de juicio la continuidad de Pep Guardiola en el Manchester City y es que su equipo, viene atravesando un complicado momento en la UEFA Champions League donde están obligados a llevarse el título por su historia y jerarquía que tiene el equipo.

En esta última fecha que acaba de pasar, City iba apabullando por 3-0 en condición de local al Feyenoord y parecía que la alegría volvía a Etihad Stadium. Haaland marcaba un doblete a los 44′, 53′ y Ílkay Gundogan cerraba la goleada momentánea a los 50, pero, en la recta final, Hadj-Moussa a los 74′, Santiago Giménez a los 82′ y Dávid Hancko a los 89′ silenciaron todo Manchester decretando el empate final.

“Después de un 3-3 no hay mucho que decir, hemos jugado buen partido, pero no se te puede ir así. Los tres últimos partidos van a ser cruciales, tenemos que pensar en recuperarnos. Si no somo capaces de ganar un partido así, esta Champions será difícil. Necesitamos descansar y pensar en el siguiente partido”, declaró Pep Guardiola, luego del encuentro.

Recordemos que Manchester City también cayó derrotado anteriormente por Tottenham en condición de local por 0-4. También, por la fecha 4 de la Champions League, cayó en su visita a Lisboa por 4-1 y, mucho antes, el Bournemouth lo derrotó en su casa por 2-1, resultados sorprendentes para el cuadro dirigido por el «Pep».

“Nos ha costado, estábamos jugando bien, con confianza, pero algo ha pasado. No sé si es una cuestión mental o técnica. Estos goles en contra no pueden ocurrir. Normalmente manejamos bien los partidos, pero no los estamos ganando, ese es el sentimiento que tenemos ahora mismo”, señaló Pep Guardiola.

Ahora, Manchester City, tendrá rápidamente la opción de cobrarse la revancha ante un duro rival, ya que, este domingo 01 de Diciembre en Anfield Roud, Liverpool, recibirá en casa al City, donde la visita está obligado a ganar para, de alguna manera, achicar diferencias con los «diablos rojos» que está primero con una diferencia de 8 puntos sobre los celestes. ¡Es hora de despertar!