Periodista boliviano: ¿Saben quién los llevó a la Copa del Mundo? La Federación boliviana de fútbol

En la previa del duelo contra Bolivia, el periodista Juan Pastén indicó que la Verde rescatará un punto en Lima

El periodista Juan Pastén arremetió contra la Selección Peruana aludiendo que la clasificación al Mundial de Rusia 2018 fue por un error de parte de la Federación Boliviana de Fútbol. Una derrota de cualquiera de los equipos supondría alejarse de la zona de clasificación. Esto lo saben muy bien en el país altiplánico, donde los periodistas esperan que los dirigidos por César Farías se traigan un buen resultado.

“¿Cómo fueron al mundial los peruanos?, porque nosotros se lo regalamos. Tres puntos, ahora iremos a cobrárselos”, señaló en referencia al partido que jugarán peruanos y bolivianos el 16 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima.

Además, descalificó la hazaña alcanzada de acceder a la Copa del Mundo. “¿Quién es Gareca? Él no existe”, comentó el periodista. Sin embargo, eso no fue todo y siguió con sus polémicas declaraciones. “Vamos a jugar con los fuleros de los peruanos. La gente dice ‘Ay, Gareca, el más grande ídolo’. ¿Saben quién los llevó a la Copa del Mundo? La Federación boliviana de fútbol que no se dio cuenta del estado de los extranjeros nacionalizados”, mencionó Pastén.

Por último, Juan Pasten indicó que su selección puede conseguir un empate en Lima, con lo cual se pondría fin al periodo de Ricardo Gareca. “La selección va a ir a hacer su trabajo y esperemos que lo haga bien, un empate y listo. Esta situación qué te dice, que están ‘así’, porque nosotros le vamos a empatar allá y chau, ese día lo empatamos y lo botan a Gareca, y quedará Solano de ayudante”, sostuvo.

Encima, el periodista boliviano criticó a las autoridades peruanas, pues aseguró que a todo el plantel de la selección boliviana se le exigió una visa de trabajo para ingresar a nuestro país, situación que no sucedió cuando la Blanquirroja visito La Paz.

“Los peruanos se inventaron que los jugadores de la selección boliviana deben sacar visa de trabajo para jugar el próximo jueves. Cuando ellos vinieron acá, no se les exigió eso, eso es lo que les está haciendo demorar para viajar, pero esas son las formas para presionar (…) Con esto se nota que los peruanos están nerviosos de lo que pueda pasar allá en Lima”, concluyó.