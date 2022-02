‘Pibe’ Valderrama: “No le metemos gol ni al arcoíris”

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, ex jugador de la Selección Colombiana, criticó duramente a su selección tras caer ante Argentina.

Las derrotas de Colombia ante Perú en Barranquilla y Argentina en Córdoba colocaron en una complicada situación al equipo dirigido por Reinaldo Rueda; quien a dos fechas para culminar el actual proceso clasificatorio depende de otros resultados para llegar a Qatar 2022. Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, leyenda del fútbol colombiano, se pronunció sobre el actual momento de la selección ‘cafetera’.

El ‘Pibe’ manifestó que Colombia no viene jugando bien y que es momento de reconocerlo: “Pero hay que reconocer cuando uno juega mal o cuando las cosas están barro que es lo que está pasando con la selección colombiana”, declaró el ex jugador de 60 años en su canal de YouTube.

El ex ’10’ colombiano lanzó un duro dardo contra los delanteros, mencionando que no le meten goles ni al arcoíris: “No juega bien, entonces se cabrean porque uno da una opinión de juega bien o juega mal. Cuando juega bien, decimos que juega bien, cuando juega mal, decimos que juega mal. No le metemos gol ni al arcoíris”, finalizó el histórico mediocampista nacido en Santa Marta.

La Selección Colombiana se jugará la vida en la fecha doble de marzo. Los dirigidos por Reinaldo Rueda se medirán ante Bolivia en Barranquilla y Venezuela en condición de visitante; cabe mencionar que necesitan ganar su dos partidos y esperar que Uruguay o Perú no sumen unidades para meterse al repechaje mundialista.