¡Piero Quispe resaltó con asistencia en goleada de Pumas!

Piero Quispe sigue sumando minutos en Pumas. Dio una certera asistencia en goleada.

Uno de los elementos que el Perú necesita que evolucione para que nos pueda dar una mano en la selección es Piero Quispe. El jugador del Pumas de México, cada vez, cuenta con más minutos de juego y cuando salta al campo, lo aprovecha al máximo para ganarse un puesto en el equipo.

Este fin de semana, Pumas apabulló por 3-0 a Atlético San Luis y Piero Quispe estuvo desde el vamos. Al volante peruano, como es conocido, se le vio con bastante movilidad en todo el frente de ataque, se nota que es el jugador distinto del equipo que siempre busca la diferente.

En este partido, aportó con un certero centro al corazón del área para que anote el «Chino» Huerta. Quispe, con la 21 en la espalda, jugó los 90 minutos de juego y si bien aún le falta demostrar mucho más para ser considerado titular indiscutible, es bien considerado por el profesor Gustavo Lema.

¿Qué le falta a Piero Quispe para mover los hilos de la selección peruana?

El volante ex Universitario, destacó desde un primer momento por su buen pie y movilidad dentro del campo. Quispe es un buen elemento que tiene un destacado cambio de ritmo para dejar rivales atrás y siempre busca asociarse con sus compañeros para generar jugadas de peligro del cara al arco rival.

Un punto importante a mencionar, es que Piero, ya cuenta con 23 años de edad, ya no es ningún jovencito, a esta edad ya debería de estar rompiéndola y siendo habitual figura en su club, lo cual, aún no lo logra. Además, no a trabajado como se debe en su físico y aún se encuentra en su biotipo como cuando se fue de nuestro país. Así va ser muy difícil que lo veamos crecer en otra liga más importante. ¡A trabajar más en ello!