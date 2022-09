Piero Quispe sobre su convocatoria: “Es una motivación muy grande”

El volante de Universitario de Deportes, Piero Quispe, admitió que es un sueño cumplido estar en la Selección Peruana, sin embargo, piensa seguir creciendo futbolísticamente

Al terminar el cuarto día de entrenamiento en la Videna bajo el comando técnico de Juan Reynoso. A Piero Quispe, mediocampista de Universitario de Deportes, le tocó hablar durante la conferencia prensa. El joven jugador se encuentra en al lista de jugadores que viajarán a Estados Unidos.

El volante, que no estará este fin de semana ante Atlético Grau, admitió que este llamado ha sido una meta cumplida, aunque ello no se le ha subido a la cabeza: “Lo tomo con mucha tranquilidad, creo que todavía no he ganado nada. Para mí es un sueño, desde que comencé a jugar fútbol, y creo que me va a ayudar mucho, en lo personal y en lo futbolístico”.

Del mismo modo, no pudo ocultar que estar contento por esta experiencia. “Estoy muy feliz por mi primera convocatoria. Es una motivación muy grande, un orgullo para mi familia, además, me está ayudando bastante futbolísticamente. El trabajo del profe me está ayudado, en la marca para ser más potente, jugar a dos toques y recibir siempre perfilado”, dijo al respecto.