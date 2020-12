Pinto quiere ser técnico de Alianza

No le importa dirigir en Segunda División y que el dinero no será un problema.

Jorge Luis Pinto dio una entrevista en Radio Ovación y manifestó su cariño a Alianza Lima y confesó que le gustaría regresar para devolverlo a primera división. “Decir que no me gustaría ir a Alianza, eso no pasará nunca y menos en momentos difíciles. Si se puede aportar, con el mayor gusto estaría dispuesto. Es el momento que todos los que queremos a Alianza, colaboraremos y apoyemos. Independientemente de la posición de dónde esté, no hay ningún problema”, declaró.

Eso sí, el técnico colombiano aclaró que antes que nada espera una propuesta de la directiva. “No me quiero adelantar a los hechos, hay que dejar que el tiempo transcurra, valoren todo lo que ha pasado, siempre he dicho que a los directivos hay que darle la libertad que tomen las decisiones convenientes. Alianza es una gran institución, es la más grande de Perú“, añadió.

Por último, Pinto se refirió a la indisciplina, que él controló en el título de 1997 y fue uno de los mayores lastres de Alianza esta temporada. “El jugador ha cambiado muchísimo, hoy es otro mundo profesional del futbolista. Acuérdense que yo jamás fui a las casas de ‘Churre’ Hinostroza, Rosales y otros más, porque sabía qué tipos de profesionales eran. Todo tiene su momento”, enfatizó.