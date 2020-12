Reguilón: “Mourinho tiene detalles que la gente no sabe”

Sergio Reguilón atiende a AS desde Londres. “No me sorprendió que Zidane no hablara conmigo”, dice sobre su salida del Real Madrid.

El lateral del Tottenham, Sergio Reguilón, se convirtió en pocos meses en un pilar fundamental para Mourinho. El Real Madrid le traspasó por 30 millones (con una opción de recompra de 40) tras su buena temporada en el Sevilla F. C. Además, su gran rendimiento en la Premier League le ha servido para consolidarse también en la Selección de España de Luis Enrique.

¿Cómo han sido sus primeros meses en el Tottenham? ¿Esperaba adaptarse tan rápido?

Han sido difíciles también por el tema del COVID, por no poder tener cerca a la familia para ayudarme con las cosas. Me estoy adaptando poco a poco al tiempo y sobre todo a la comida de aquí, que es un poco diferente…

¿Por qué? ¿Se come peor?

No acabo de pillar el gusto a la comida inglesa. Siempre me mandan mis jamones y mis cosas de España, el otro día me mandaron una caja de fabada así que imagínate…

¿Qué tal lleva el idioma? Hay muchos compañeros de vestuario que hablan español…

Sí, pero intento hablar con todo el mundo. Estoy dando clases de inglés y me gusta practicarlo. Igual me entienden como a un indio, pero lo hablo, sé que me entienden y es el primer paso.

¿En qué habla con Mourinho?

Cuando hablo con él individualmente hablamos en español pero cuando hablamos de cosas de campo con todo el mundo, en inglés.

Este verano tenía ofertas de clubes que juegan la Champions, pero el Tottenham puntualmente esta temporada no la disputa. ¿Qué le convenció para elegirlo?

Son muchas circunstancias. No podría decir una en concreto porque es un cúmulo de cosas. La perspectiva de jugar para mí era muy importante, porque con mi edad tengo que crecer y sumar minutos. Siempre he dicho que quería jugar alguna vez en mi vida en la Premier y también había dicho que quería que me entrenara Mourinho en mi carrera. Se juntaron muchos factores para que esto fuera posible.

¿Cómo le convence Mourinho? ¿Le llamó personalmente?

Me llamó varias veces antes de tomar la decisión. Fue un motivo a tener en cuenta su insistencia, porque si tanto me quería por algo sería.

¿Es tan especial como dicen?

(Risas). Siempre digo lo mismo: me gustaría que le conocieseis de la manera que le conozco yo. Podría contar mil anécdotas maravillosas…

Anímese a contar alguna…

Por ejemplo el día de Navidad, que sabe que estoy solo. Llegamos a entrenar el día 25 a las 3 y tenía una caja en mi sitio. Lo abro y era un cochinillo cocinado ya. Me dijo “sé que estás solo en Navidad y así no tienes que cocinar la cena y cenas bien”. Tiene detalles que la gente no sabe en el día a día, pero para un futbolista que esté pendiente de cómo estás tú aparte del fútbol es muy importante.

¿No es justificada entonces esa fama de duro que tiene?

A ver… Cuando tiene que ser duro es duro como el que más. Pero es una persona que se preocupa mucho por todos.

Sus dos entrenadores actuales son Mourinho y Luis Enrique. ¿En qué se parecen y en qué son distintos?

Para mí Mourinho y Luis Enrique son dos entrenadores top. Cada uno tiene su método, cada maestrillo tiene su librillo. A Luis Enrique le gusta más tener el control del balón, más la filosofía española de cuidar el balón. A Mourinho le gusta que seamos fuertes, que tengamos también el balón por supuesto, pero son diferentes maneras de entrenar. Pero en su medida son top cada uno.

Todos los jugadores hablan también maravillas de Luis Enrique en el trato personal…

Las charlas de Luis Enrique… (risas), me parecen maravillosas. Como dice él “y las da gratis”, porque nos tenía que haber cobrado. Me lo paso hasta bien viendo cómo enseña, corrige, la manera en la que habla. Habla como un futbolista, del mismo estilo que nosotros y con la misma jerga. Se nota mucho y es muy cercano en ese sentido.

Ha tenido tres entrenadores diferentes en tres años a nivel de clubes: Zidane, Lopetegui y Mourinho. ¿Son tan diferentes como parecen desde fuera?

Se parecen a lo que proyectan. Son tres grandes entrenadores, pero cada uno tiene su manera de trabajar.

¿Le ayuda a crecer haber estado con entrenadores tan distintos?

Tienes que adaptarte a cada entrenador, a lo que te pide. Siempre digo que se puede sacar lo positivo de cada entrenador. Es mi tercer año como profesional y no sé ni cuántos entrenadores llevo ya. De cada uno se sacan cosas positivas.

Volvamos al Tottenham. Luchan por ganar la Premier, a pesar de que en los últimos años pocas veces los Spurs se ha visto luchando por la Premier. ¿Tener a Mourinho, que lo ha ganado todo, les da confianza cuando llegan los momentos clave?

Yo vi, no sé dónde, que en su segundo año Mourinho ha ganado algún título en todos los equipos en los que ha estado. Yo personalmente le miro, veo esa seguridad que tiene en sí mismo y digo “algo vamos a ganar sí o sí”. Algo vamos a tener que ganar. Con esa mentalidad se hacen cosas. No puedes pensar en que por historia hemos ganado o no.

¿Cómo es Mourinho a nivel de entrenador? ¿De pizarra o motivacional?

Tiene todo, un mix.

Hablemos sobre otro viejo conocido para el Madrid ¿Cómo es su relación personal con Bale?

Con Bale hablo un montón. Ya lo hacía en Madrid y aquí también. Le tengo sentado a mi lado. Nos contamos todo. Me ayudó mucho al llegar aquí en las zonas para vivir, los restaurantes, la gente que te puede ayudar…

¿Hablan en español?

En español y en inglés. Él habla bien español, un poco como indio, pero le entiendo.

¿Le sorprende que no sea titular?

Viene arrastrando alguna molestia y poco a poco se va adaptando otra vez al ritmo de la Premier. Venía de un año difícil, pero todos sabemos la calidad que tiene y que va a ser un tío súper importante para nosotros.

Volvamos a sus raíces. ¿Cree que en el futuro volverá a jugar en el Real Madrid, en algún momento de su carrera?

No sé. Siempre que me preguntan por el Madrid digo que me ha dado todo, siempre ha sido mi casa. ¿Volver algún día? No depende de mí… Estoy centrado en lo mío, pero sería bonito.

¿Habló con Zidane antes de irse al Tottenham?

No, nada.

¿Le dolió o sorprendió que no lo hiciera?

No, no me sorprendió nada.

En los últimos años han salido muchos canteranos del Madrid. Achraf, Óscar, Mayoral… ¿Por qué está costando tanto conseguir un hueco en el primer equipo?

En el Madrid es muy difícil llegar y mantenerse también. Los canteranos para llegar arriba tienen que darse una serie de cosas y es muy difícil mantenerse siendo canterano. Tienes que luchar y tener una pizca de suerte. Pero se ha visto que el Madrid trabaja muy bien la cantera porque tiene futbolistas de gran nivel en los grandes equipos. Eso habla muy bien de la manera que se trabaja allí.

En lo que respecta a la Selección española… ¿Sueña con estar en esa Eurocopa?

Sí, para mí sería un sueño. Trabajo y peleo para poder estar ahí. Ojalá el seleccionador me siga llevando como en las últimas convocatorias. Ojalá sigamos en esa línea porque hay un buen grupo y se pueden hacer grandes cosas.

También hay Juegos este verano. Usted por edad debería ser una de las excepciones, pero es su generación. De hecho, jugó en la fase de clasificación para esa Eurocopa Sub-21… ¿Le haría ilusión si le llama De la Fuente?

Siempre que me llame la Selección iré donde sea, donde haga falta. Por supuesto.

¿Le sorprende que Ramos no haya renovado con el Madrid?

Creo que eso al final se va a acabar solucionando. Tanto para el Madrid como para Sergio. Visto desde fuera no veo un Madrid sin Ramos.

¿No le mandaría un mensaje a Ramos para convencerle de que vaya al Tottenham?

(Risas). ¡No me haría mucho caso!

Si le pide consejo sobre ir al Tottenham… ¿Le diría que vaya?

Sí, por supuesto. De hecho el otro día estuve hablando con él. El Churu es mucho Churu…

¿Mantiene contacto con muchos compañeros del Madrid?

Sí, hablo con bastantes.

¿Y el Sevilla? ¿Lo sigue?

Sí, bastante. Tengo allí muy buenos amigos y muy buena relación con muchos. Cada semana hablo con unos u otros…

En lo personal tanto usted como su pareja son un fenómeno en redes. También es ‘gamer’… ¿Esto va a ser cada vez más habitual entre los futbolistas?

La cuarentena hizo mucho también… Todos soltamos la vena ‘gamer’ que teníamos ahí, la mostramos al mundo. Mientras vayas bien en tu trabajo que es el fútbol creo que puedes hacer esas cosas de directos, jugar… Eso sí, en cuanto pierdes un partido te dicen que es por eso. Por eso ya no hago directos, no vaya a ser que me echen la bronca y me digan que no juego bien por eso (risas).

Por último… ¿Qué le pide a 2021?

Sobre todo mucha salud, porque está siendo muy complicado. Lo demás, que sea lo que tenga que ser, pero quiero salud para todo el mundo.