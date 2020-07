“Pizarro es un ejemplo para los futbolistas”

‘Charapa’ Rengifo no pudo compartir mucho tiempo con Claudio en la selección, pero le bastó una concentración para darse cuenta de su capacidad como futbolista y persona

A sus 37 años todavía tiene para rato, asegura. Y esperar alcanzar su tercer título nacional con Alianza Universidad

Empezó su carrera en Copa Perú, y asegura que el torneo debe seguir tal como está. “Si la profesional tiene déficit, por qué le exigen mucho a la Copa Perú”

1.- Son tiempos complicados por este virus ¿Cómo está tu salud y la de tu familia y cómo pasaste la cuarentena?

Toda mi familia está bien, Ahora tenemos que cuidarnos mucho y evitar salir muy seguido. Justo cuando el presidente dio el mensaje estaba en Lima y la cuarentena lo pasé acá.

2.- ¿Cómo afectó ese cambio tan brusco de entrenar en un campo abierto y luego hacerlo en cuatro paredes?

Fue complicado, pero es lo que nos tocó a todos, no solo a mí. El comando técnico hizo bien su trabajo con las indicaciones virtuales, nos queda seguir respetando todo el protocolo para volver al reinicio del torneo.

3.- Ustedes empezaron primeros a entrenar y no tuvieron positivos a COVID ¿En el grupo existe ese temor de contagiarse cuando el torneo reinicie?

Es algo complicado eso. La única forma contagiarse es exponernos, por eso todos debemos que ayudarnos para evitar eso. Los protocolos están pero cada uno también debe cuidarse, porque también tenemos familia y nadie quiere que ellos se infecten.

4.- En tu paso por la selección Compartiste vestuario con Claudio Pizarro, quien se retiró hace poco ¿Qué decir de él?

Claudio es un gran profesional y mejor persona. Es el peruano ejemplo para todos los futbolistas. No tuve tanta suerte de compartir vestuario con él, si no me equivoco estuvimos juntos en el 2007, en un solo partido. Luego sucedió ese problema (caso hotel Los Incas).

5.- ¿Con qué te quedas de tu paso por la selección peruana?

Me tocó estar en la selección cuando las cosas no se dieron, no se pudo clasificar al mundial, pero pude cumplir ese sueño de defender a tu país. Tuve suerte de hacer goles.

6.- Uno recuerda tus goles ante Uruguay, Argentina y España ¿Con cuál gol te quedas?

Eso fue un sueño de niño que se cumplió. Uno quiere medirse con otras selecciones y querer anotarles, siempre recuerdo eso. Me quedó con todos los goles porque fueron importantes. En la selección no tienes muchas chances, porque un error te puede sacar.

7.- A ti te sucedió algo anecdótico. La selección se vino a Perú y te dejaron en Colombia

Hubo una confusión, compartía cuarto con Johan Fano (jugaba en Once Caldas). Esccuche un llamado pequeño y no hice caso. Teníamos que salir a las 5 de la mañana, pero se adelantó unas horas porque veníamos en el avión presidencial.

8.- ¿Cómo nadie se dio cuenta de eso? ¿Qué te dijeron después, tal vez fue una broma?

Mis compañeros me dijeron que se dieron cuenta después, y ya no podían hacer nada porque todos salieron medio dormidos y cansados. Eso es algo anecdótico, me pasó a mí, así es la vida y tocó enfrentarlo.

9.- En Lech Poznan de Polonia compartiste vestuario con Lewandosky ¿Es verdad que usabas un traductor para comunicarte con él?

Lo que pasa es que Robert no hablaba inglés, y yo casi nada de polaco. Por eso, un compañero nos ayudaba a comunicarnos. Ahora, Robert debe saber hasta cinco idiomas.

10.- Tienes contacto con él o con algunos de ese grupo

Con Robert no tenemos relación, no tengo su número. Pero estoy contento de que haya crecido, yo le veía condiciones y sabía que iba a llegar lejos. Con algunos compañeros hablo por Facebook, Messenguer porque el internet ayuda a encontrarlos.

11.- Luego de Polonia, te vas a Chipre, un país muy poco conocido

Los chipriotas son ortodoxos y la religión es muy marcada. Llegué a un equipo que es del pueblo, m fue bien en los primeros meses. Luego se hizo difícil y regresé al Perú para jugar en Cristal.

12.- Sales campeón con Cristal, y vuelves al exterior ¿Por qué no se dio tu futbol en Turquía?

Salgo rápido de Turquía por muchas razones. No había colegio para mis hijos y no quería perder esos años con ellos, además, se me presentaron lesiones.

13.- Debutas como profesional en la ‘U’ ¿Qué recuerdos de eso?

Fue en mayo del 2002 ante Bolognesi en el Monumental y ganamos 1-0. Muchas cosas recuerdo de ese día, en especial lo que decía el profesor Cappa, quien te decía lo justo, te motivaba, te hacía entender que debías luchar no solo por el club, sino por tu familia.

14.- Hablando de eso ¿Cuál fue el técnico que te marcó como profesional?

Todos tienen un mensaje, de todos captas algo. De cada persona siempre trato de quedarme con algo. Aprendí de los que me dirigieron en juveniles y de Copa Perú.

15.- Luego regresaste a la ‘U’ ¿Dolió no poder seguir jugando en Ate?

No dolió porque hay que entender, pero me hubiese encantado quedarme más tiempo, se dio lo de melgar y lo tomé. Eso sí, uno nunca sabe, tal vez en algún momento pueda regresar.

16.- Se habla de que en la ‘U’ hay muchos problemas administrativos ¿Cómo viviste esa interna y te cumplieron todo?

Estuve en la gestión de Leguía, y la verdad que todo fue perfecto, no sé lo que pasó más adelante, pero a mí siempre me cumplieron en todo.

17.- Empiezas tu carrera futbolística en Copa Perú

Primero jugué en Higos Urcos, luego pasé a Sachapuyos y pude participar en la Departamental. No jugué Nacional porque en ese tiempo no había Etapa Nacional.

18.- ¿Qué opinas de que muchos quieran desaparecer la Copa Perú?

El torneo de Copa Perú es importante. Es cierto que hay déficit, pero los clubes profesionales también los tienen, no podemos ser ajenos a eso. El día que en Primera no falte nada y todos cumplan con las licencias, en ese momento recién puedes exigirle a la Copa Perú.

19.- Entonces, la Copa Perú debe seguir

Muchos jugaron en el torneo y llegaron lejos. Creo que debe seguir la Copa Perú tal como está, porque es meritorio ya que juegan con climas adversos. Esto da mucho trabajo a entrenadores y futbolistas, y ojalá suban los que tengan logística.

20.- A tus 37 años, el retiro no ha pasado por tu cabeza ¿Tienes otra carrera o piensas estudiar algo?

Me encantaría jugar hasta donde pueda. No sé cuándo será ese día, uno dice que se prepara para el retiro, pero no es lo mismo. Me dediqué al futbol cien por ciento, en los próximos años empezaré a estudiar algo y fácil sigo ligado al fútbol.