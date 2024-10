Pogba: “Volveré más fuerte y preparado para 2025”

El jugador francés habló tras la reducción de su sanción por doping.

Paul Pogba rompió el silencio sobre su situación personal y profesional, revelando las dificultades vividas en el último año, como su alejamiento de los campos por cuestiones legales. El mediocampista francés expresó su deseo de regresar a la Juventus en 2025, destacando el apoyo recibido de excompañeros como Cuadrado y Dybala. Además, mostró admiración por el joven Lamine Yamal y dejó en claro que recuperar su lugar en la selección francesa sigue siendo uno de sus objetivos.

“El cariño de la afición nunca ha faltado. No pude tener contacto con los miembros de la Juve por cuestiones legales. Muchos compañeros siempre me han apoyado. Cuadrado me llamaba cada dos días y siempre me hacía reír. Dybala me envió muchos mensajes. Y luego Vlahovic, McKennie, Weah, Kean… No esperaba tantos, también porque cada uno de nosotros tiene sus propios problemas en la vida diaria”, fueron las palabras del francés.

Cuando pegue la vuelta a los campos de juego “será un nuevo Pogba: más hambriento, más sabio y más fuerte. Este año trabajé solo con los entrenadores y estoy listo para volver a la normalidad en 2025. Solo tengo un deseo: jugar al fútbol”.

“No he tenido la oportunidad de verlo ni de hablar con él, pero este momento llegará. Creo que volveré preparado para entrenar y jugar con la Juve. Ahora soy jugador de la Juventus. Solo hay esto en mi cabeza hoy. No tengo que hablar, el campo hablará y luego Thiago Motta juzgará con los ojos, según lo que vea. La charla es agradable, pero quiero jugar y en la Juventus y en Francia quiero ser el mejor”, indicó el volante sobre la relación con Thiago Motta.

Pogba también señaló: “Fue un año muy difícil, lo que más me dolió fue pasar todos los días frente al estadio y Continassa para acompañar a mis hijos al colegio sin poder venir a entrenar o jugar con la Juventus. Me sentí como un león enjaulado. En cierto momento quise irme de Italia con mi familia porque esta situación me dolía demasiado el corazón”.

Cuando fue consultado por el jugador que más le llamó la atención, el mediocampista dijo: “Lamine Yamal. En la Eurocopa, lo que ya me sorprendió fue que tenía deberes que hacer durante el torneo. ¡No, pero es hermoso! El sueño de todos es hacer lo que él hizo. Me alegro por él, menos por haber marcado contra Francia en semifinales… pero es bueno para el fútbol”.

¿Pogba estará en el Mundial del 2026?

“Jugar un Mundial es un sueño. Lo hice, lo gané. Pero vale la pena. Hay trabajo. En marzo se cumplirá un año y medio desde que jugué mi último partido oficial. Voy a tener que trabajar y recuperar mi lugar. Volver a la selección francesa es un objetivo, por supuesto, pero hay que ser realista. Hoy no juego. Tengo que ganarme mi lugar”, comentó Paul Pogba acerca de jugar el Mundial del 2026.

