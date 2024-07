Por: Fernando Jiménez // De las matemáticas a la numerología

Hace unos años, en 1993 para ser más exactos, el yugoslavo Vladimir Popovic dirigía nuestra selección. Perú no daba pie en bola en las Eliminatorias. Y en las conferencias de Prensa, de aquellos tiempos, que no eran televisadas como ahora, le preguntábamos a Popovic. Profesor ¿qué pasa que no sumamos puntos en la tabla y estamos al borde de ser eliminados? Y el yugoslavo muy orondo respondía: “No se desespere que matemáticamente aun no estamos eliminados”. Los dijo dos o tres veces en las subsiguientes conferencias, que ya parecía cómico. El final de la novela fue que nos eliminaron y no fuimos a Estados Unidos 94.

Hace un par de días, escucho y veo a Jorge Fossati hablar de numerología: “Perú ha crecido y estoy tranquilo porque los números me avalan”. ¿What? Como dice mi sobrino. Su numerología no sirve cuando hemos hecho la peor Copa América de hace muchísimos años. Liberman, el polémico periodista argentino, señala: “Es la peor selección peruana que he visto”. Las cadenas internacionales en sus programas deportivos, afirman lo mismo. ¿Qué vio Fossati? ¿Otra Copa América?, como pusimos en el titular de primera plana en Todo Sport. Y Kike Mayor, me envió un mensaje “Es la realidad, lo justo. Mejor graficado no podía estar”, escribe Kike.

A lo largo de estos años, he visto pocos técnicos sinceros. La mayoría actúa con mecanismos de defensa. Marcelo Bielsa, es el presidente de todos ellos. Demás está decir que odia a los periodistas. Para él todos somos mermeleros y respondemos a un sobre que nos llega. “Hay periodistas sucios y limpios”, me dijo Pablito Llonto, mi amigo y colega y gran abogado mientras tomábamos un café en Clarín, donde trabajaba. Y seguía: “Depende en que bando quieras estar. Los sucios hacen plata rápido, los limpios tardan y hasta mueren pobres, pero son respetados por la sociedad porque nunca vendieron su alma al diablo”.

Recuerdo que en 1997 cuando el “Bambino” Veira dirigía a River, que jugaba con Gremio de Porto Alegre. Faltaban 15 minutos, sacó a Francescoli y puso a Claudio Morresi. Ganaba River 2-0 y Gremio en esos 15 le voltearon el partido 3-2. Al término del partido, bajamos al camarín de River. Salió Bambino, la rueda de Prensa era de unos 8 periodistas (antes no habían conferencias después de los partidos), éramos pocos también. Y le empezaron a bombardear con preguntas. Cuando Veira respondía, a todos los llamaba por su nombre, lo que me sorprendió.

Sus respuestas eran: “Sí Jorge tenés razón, la cagué., Hice mal el cambio”. “Mira Pedro, no debí sacar a Enzo (Francescoli), los dos centrales se nos vinieron encima”. “Qué querés que te diga Carlitos. Fui un boludo”. Y agregaba: Y ojo muchachos mañana sáquenme la M, denme con todo. Y si quieren pongan en sus diarios: “Bambino fue el culpable de la derrota de River”. Listo, un gusto verlos muchachos, un abrazo y cuídense. Yo lo miraba fijamente, por esa actitud de honestidad de un técnico, de echarse la culpa cuando hay otros que le ponen peras al olmo

Yo quería seguir indagando., Lo acompañé a la playa de estacionamiento donde dejaba su carro. Y le digo: Bambino no te parece que fue demasiado echarte la culpa. Tú no juegas, tendrían que responder los jugadores y hacerse cargo también de la derrota. Caminábamos hacia su auto. Bambino es un tipo campechano y criollo, como buen porteño. Y me dice: ¿Y qué querés que le diga a los periodistas, que yo no tengo la culpa. Tengo que asumir la derrota, si la cagué, para que les voy a mentir. Además, así es mejor. Vas a ver que mañana no me van en pegar en Clarín, La Razón, Crónica, en ninguno. Lee los diarios mañana y verás. Los periodistas no son boludos, cuando vas de víctima, te perdonan y no te matan

Nunca me olvidé de lo que me dijo Bambino. Por eso cuando voy a conferencias de Prensa o las veo por TV, los observo y trato de ver si hay honestidad en sus palabras. Hay otros que se pelean con los periodistas. A mí me pasó con Gareca, en Brasil 2019. Hizo la de Bielsa y me dijo: “Usted está comentando no me está preguntando”, fue su excusa. O lo que recientemente, le pasó a mi colega Fernando Egúsquiza con Fossati. ¿Qué quería Fossati que le pregunte lo que él quiere?, entonces mejor que no haya conferencias. A mi mucho no me gusta ir a las conferencias, porque no se permite la repregunta. Y casi siempre uno queda mal parado porque la última palabra la tiene el técnico.

Todo esto lo vamos a analizar en el Conversatorio: “Periodismo de ayer y hoy”, el próximo viernes 9 de agosto en la Casa de la Cultura de la Municipalidad de San Miguel. Uno de los ítems es ¿Cómo se cubría antes y ahora la Copa América y Mundiales? Es para los alumnos de periodismo de las universidades, periodistas y público en general. Me quedé tranquilo cuando llamé a mis amigos famosos para que me acompañaran. Miguel Company: “Ahí estaré, no te preocupes”. Igual, Roberto Mosquera: “Claro que voy Fer, no te fallo”. O el Chevo Acazuzo quien también con Pedrito Ruiz, fueron campeones en el 75. Ambos vienen.

Y los expositores de lujo: Mario Fernández, de El Comercio, Raúl Maraví (Superdeporte), Fernando Egúsquiza (Latina TV) y Jampool Cuadros (América TV). También mi persona. Ya hay 60 inscritos y en los próximos días publicaré la lista oficial. Los espero. Pasará una gran tarde deportiva.