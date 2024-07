Sporting Cristal: “Existió la propuesta”

• Cazulo reveló por qué rechazó ser DT de Cristal tras la salida de Moreira

Sporting Cristal ha empezado a andar derecho con Guillermo Farré como nuevo entrenador. Luego del debut en el Torneo Clausura, con derrota ante ADT (1-3), los celestes recuperaron el paso en la Liga 1 con una aplastante victoria sobre Sport Boys (4-0). De esta manera, en el Rímac se va entendiendo la filosofía del técnico argentino, quien llegó al Alberto Gallardo luego de un duro proceso de selección del que también fue parte Jorge Cazulo. Sí, el exjugador y hoy DT uruguayo nacionalizado peruano ha confirmado que tuvo una propuesta para dirigir en La Florida tras la salida del brasileño Enderson Moreira.

En una entrevista a un medio local, Cazulo aclaró: “Sí pude dirigir este año a Sporting Cristal, y aclaro esto no por vanidad, sino porque se puede interpretar como que se manoseó mi nombre y no fue así. Existió la propuesta, pero consideré que no era momento de volver”, indicó el ‘Piqui’, quien vistió las camiseta celeste desde 2012 hasta 2020.

“Me siento orgulloso de mi paso por el club, agradecido por todo lo que me tocó vivir y por el cariño de la gente”, afirmó, evidenciando el respeto y agradecimiento que siente por la institución, con la que supo ser campeón nacional en 2012, 2014, 2016, 2018 y 2020.

Puedes leer:

Listo para el debut. Franco Romero pasó los exámenes médicos y pronto será oficializado

Ni bien pisó Lima demostró que se encuentra enfocado en debutar este sábado ante Cienciano. Franco Romero pasó los exámenes médicos con total satisfacción y se inmediato se sumó a los trabajos para no perder el tiempo con el único objetivo de aportar con su experiencia en el Torneo Clausura.

El defensa uruguayo jugó 18 partidos esta temporada con Nacional y se encuentra con ritmo futbolístico e incluso hizo un acondicionamiento físico en la paralización del torneo uruguayo por la Copa América.

Guillermo Farré, técnico de Sporting Cristal intensificará trabajos para que pueda ser titular ante Cienciano ante la lesión de Alejandro Pósito y la partida de Ignacio Da Silva a Fluminense.

Por otro lado, la dirigencia de Sporting Cristal se dio como plazo hasta la próxima semana para intentar conseguir sumar a Luis Iberico.