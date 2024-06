Por: Fernando Jiménez // Silencio, habla el Nono

¿Cómo se lleva usted con el apelativo de Nono, que le ha puesto la prensa peruana?, le pregunta una colega con acento argentino que trabaja para un Canal del Cable en nuestro país. Jorge Fossati, quien lucía un gesto adusto, sonríe. “Depende de quién me lo diga y cómo me lo digan. A mí en el mundo del fútbol siempre me han dicho Flaco. Yo tengo un amigo al que le digo Negro, y lo quiero mucho. Le digo así de cariño. Pero hay otros que usan ese término como despectivo. Y si alguien me dice Nono, en tono de burla o para proferirme un insulto, si que no lo acepto”.

Son las 11 de la mañana en Kansas y estamos en la conferencia que da el técnico nacional. Unos 20 periodistas están al frente para interpelarlo. Fuera del auditorio el calor sigue haciendo de las suyas. Adentro ya hay un alivio por el aire acondicionado. Al ingresar nos topamos con Eddie Linares. Me da un abrazo y sonríe. “Mencho, no te reconocí ayer, perdóname. (Seguro ha leído Todo Sport). Es que ahora luces bigotes y barba y estás más flaco”. Tranquilo Eddie, ya se, supuse que no me viste cuando te saludé. Le digo. ¿Qué pasó, has vuelto a engordar”? Se ríe y entra con el personal auxiliar al camarín donde se cambiará Perú, antes de salir a la cancha ante Canadá

Sigue la conferencia de Fossati. Y señala: “El equipo está fuerte. El intenso calor es para los dos. Tenemos que hidratarnos bien, para no sufrir las inclemencias del clima. Advincula, mejora día a día. Ha jugado otras veces con ese dolor, pero ante Chile ya no pudo aguantar y me pidió el cambio. Ayer estuvo mejor y hoy también está mejor que hace dos días Por ahora no está descartado. Vamos a ver cómo evoluciona y si juega se sabrá un par de horas antes que de la alineación oficial”

Le preguntan por Canadá: “es un equipo fuerte y con mucha dinámica, con transiciones rápidas. Pero Perú también es fuerte y tendrán que soportarnos. Ojo que ellos también tienen sus defectos, como todos los que participan en esta Copa América. Y no podía faltar la pregunta sobre Piero Quispe. Le hacen saber que desde que se fue de la “U” hacen con él en México, donde juega, trabajos especiales y responde: “No, no, no hace trabajos especiales con nosotros, entrena igual que todos. Además, con él tengo una ventaja ya que lo entrené un año en la “U” y se dé su potencial”

Esa pregunta estaba anotada en mi libretita y cómo ya la respondió, espero hasta que elabore una más. Pero agrega: Perú se van ensamblando. Ninguno es más importante que otro. Fernando Egusquiza, de Frecuencia Latina, lo saluda, se identifica y pregunta: ¿Usted cree que fue importante haber jugado amistosos ante selecciones de Centro América y quizás Canadá se asemeja a ellos en su funcionamiento? Si, sirve, en realidad todo sirve, pero Canadá está por encima de ellos. Ya lo ha demostrado ante Argentina y ustedes han visto su potencial”