Por su primera victoria

Alianza Lima enfrentará a Deportivo Municipal hoy a las 3:30 de la tarde.

Con una semana mas de entrenamiento y con el equipo conociéndose aún más, los dirigidos por Carlos Bustos van por sus primeros tres puntos en su regreso a la Liga 1 cuando choquen con la ‘Academia’ en el estadio Alberto Gallardo en un duelo pendiente por la fecha 2, el cual inicialmente iba a ser entre Municipal y Carlos Stein, pero tras la resolución del TAS y el regreso de Alianza, el encuentro fue aplazado y los chiclayanos reemplazados por los blanquiazules.

La semana pasada se pudo ver algo de la idea de Carlos Bustos en el empate 2-2 con Cusco FC y si bien han preferido mantener la alineación en reserva hasta el día del partido, se puede vislumbrar los nombres fijos en el once como Rivadeneyra en el arco, Aguilar y Lagos continuando en los laterales, Lacerda como central y no se sabe si su acompañante será Montoya nuevamente o Portales o Rojas, quien puede jugar tanto por derecha como al medio de la defensa. En la volante Pablo Míguez es candidato para arrancar y acompañar a Ballón, aunque no se sabe si Cornejo, quien entró bien, podría ir por Jairo Concha. Lo mas probable es que en ataque se repita el tridente Oliva, Gonzales y Manzaneda, recordando que Farfán entrará en la segunda parte.

Buscan romper la mala racha

Por su parte, el equipo de Franco Navarro viene en capa caída, pues fueron goleados 4-0 ante César Vallejo y solo saben de derrotas en la Liga 1, la crisis se acentúa pues también cayeron en sus tres amistosos de pretemporada, pero ahora intentarán aprovechar que llevan mas semanas de trabajo y jugadores de calidad para aguarle la fiesta a los ‘íntimos’.

ALIANZA LIMA

Steven Rivadeneyra

—

Kluiverth Aguilar

Carlos Montoya

Jonathan Lacerda

Ricardo Lagos

—

Josepmir Ballón

Pablo Míguez

Jairo Concha

—

José Manzaneda

Oslimg Mora

Hernán Barcos

—

DT: Carlos Bustos

———————–

D. MUNICIPAL

Diego Melián

—

Rotceh Aguilar

Eduardo Caballero

Luis Cardoza

Alexis Cossío

—

Jhony Galli

Jean Archimbaud

Hideyoshi Arakaki

Erinson Ramírez

Jorge Bazán

—

Roberto Ovelar

—

DT: Franco Navarro



ÁRBITRO: Joel Alarcón

HORA: 3:30 p.m.

ESTADIO: Alberto Gallardo – SM Porres