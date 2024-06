Postales de Miami

• Jorge Fossati y Lionel Scaloni dieron conferencia de Prensa

• En esta hermosa ciudad, hace calor, pero la temperatura es menos que en Kansas

• Miguel Araujo señaló: “A mí me dicen entrar fuerte y por eso lo hice. Mis compañeros me respaldaron.

• Gran multitud en el banderazo apoyando a la selección

MIAMI CITY. – Es una ciudad puerto. Se encuentra en el sureste de Florida. Es la ciudad más céntrica y más poblada del área metropolitana. Hace calor, pero la temperatura no llega a los 30 grados, amanece nublado y de a poco se va aclarando. Es considerada una ciudad global de importancia en las finanzas, el comercio, los medios de comunicación, artes y comercio internacional. Es sede de numerosas oficinas centrales de compañías, bancos y estudios de televisión. Miami, es considerado el puerto que alberga el mayor volumen de cruceros del mundo y es sede, también, de varias compañías de líneas de cruceros. Además, la ciudad tiene la mayor concentración de bancos internacionales en todos los Estados Unidos.

CON SAMMY. – Estuvimos con Sammy Sadovnik, colega que triunfa en Telemundo. Reside más de 30 años en esta ciudad y relata para Fútbol de Primera, de Andrés Cantor. Siempre jovial, sonriente y sencillo. Lo ayudamos a integrar el grupo de WhatsApp, de la FPF, que nos tiene agrupados a todos los colegas que estamos cubriendo esta Copa América. Me contaba que Diego Forlán, le comentó que a Jorge Fossati, le gusta que los jugadores se quieran y estén unidos. Nos juntamos con Diego Rebagliatti en la tribuna mirando los entrenamientos de la selección y quedamos en almorzar uno de estos días.

INKA SPORT. – Muy buen trabajo de Walter Arraya, que cubre para su programa Inka Sport, por Facebook Live y en su canal de You Tube. Walter trabajó en RTP Canal 7 y en Red Global, hace unos años y está acá con Jair Ramírez, quien lo apoya en este arduo en la fotografía y filmación. Ellos están alojados en una casa de Miami y también han alquilado un auto para sus traslados. Cada día ganan más cibernautas. Vale…Ahí estaba cuando llegó de Kansas, Sandro “Dábura” Centurión, quien se bota porque muchos peruanos residentes de este país, lo reconocen, saludan y le piden autógrafos.

PELOTAZO. – El jueves fue cumpleaños de Marquitos Cabrera, jefe de Prensa de la FPF. Ese día fue su cumpleaños y los jugadores le hicieron pasar callejón oscuro con sus respectivas pataditas en sus cuatro letras. Marcos es bien querido por los colegas, porque siempre está dispuesto a ayudar y soluciona problemas. Subió a la tribuna chiquita y todos le pidieron sacarse una foto. En la foto que usted ve en esta página se ve a todos los colegas que cubren para Perú, esta Copa América y él está al centro.

BANDERAZO. – Fue espectacular. En esta ciudad es quizá donde hay más residentes peruanos. Fueron al hotel para darle su respaldo a la selección. Algunos que tienen plata se alojan en el mismo hotel Le Meredien, para estar cerca a sus ídolos y tomarse fotos. La noche cuesta más de 250 dólares, pero a ellos no les importa y pagan capricho. Una vez al año, no hace daño, aseguran. Van con sus hijos y esposa y disfrutan la noche. Lionel Scaloni no dirigirá a Argentina desde la zona técnica, porque le pusieron una fecha de suspensión, porque se demoraron en salir para el segundo tiempo ante Chile.