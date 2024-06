Previa a la Copa América: Valera es desconvocado de la ‘sele’

Antes de iniciar la ronda de partidos amistosos, el DT de la selección peruana, Jorge Fossati, anunció la separación de Valera.

En una breve conferencia de prensa, el entrenador uruguayo aclaró la situación del delantero de Universitario (Álex Valera), confirmando que no continuará en Videna debido a motivos estrictamente personales, disipando cualquier especulación sobre actos de indisciplina.

“Con el respeto que se merece la afición que está detrás de ustedes, quiero comunicarles que Alex Valera queda desafectado del grupo por este periodo,” explicó el entrenador.

“No quiero que haya malos entendidos. Aquí no se trata de indisciplina ni de nada raro. Simplemente, el futbolista, como todos nosotros, tiene una vida personal, y en este momento la situación personal de Alex Valera no le permite rendir al máximo como él mismo desea.”

El entrenador subrayó la importancia del bienestar del grupo. “Debemos velar por lo mejor para el grupo, y él no se siente en condiciones óptimas para dar su mejor versión al equipo. Insisto, son asuntos personales que conozco porque hemos hablado mucho,” dijo.

Finalmente, el técnico aclaró que la desconvocatoria de Alex Valera no lo descarta para futuras convocatorias. “Esto no significa que Alex Valera no pueda ser convocado más adelante. La puerta siempre estará abierta para él una vez que haya resuelto sus problemas personales y esté en condiciones de contribuir al equipo de la manera que todos sabemos que puede,” concluyó, mostrando comprensión y apoyo hacia el jugador.

Con estas declaraciones, el entrenador buscó explicar la situación actual de Valera y mostrar su apoyo, dejando claro que la puerta está abierta para su regreso una vez que esté en mejores condiciones.