Previa: Barcelona vs Rayo Vallecano por LaLiga.

Barcelona y Rayo Vallecano se enfrentan por la jornada 37 de LaLiga EA Sports.

Mañana, domingo 19 de mayo de 2024, Barcelona y Rayo Vallecano jugarán un partido correspondiente a la jornada 37 de LaLiga EA Sports. El Estadio Olímpico de Montjuic será el lugar del enfrentamiento. En Perú el partido se transmitirá por ESPN y DirecTV Sports, mientras que en España estará disponible en DAZN y Movistar Plus. Aquellos que no tengan un proveedor de cable, pueden ver el encuentro por DGO o Star Plus con una suscripción previa. El partido dará inicio a las 12:00 p.m. hora peruana y a las 18:00 p.m. hora española.

¿Qué nivel han mostrado Barcelona y Rayo Vallecano en los últimos encuentros?

Ambos vienen de obtener victorias en sus últimos encuentros y buscarán continuar con su racha triunfal.

Barcelona logró imponerse en su partido anterior ante Almería con un marcador de 2-0. A pesar de haber sufrido 2 derrotas, han conseguido 2 victorias, acumulando un total de 12 goles a favor y 9 en contra hasta el momento en la temporada.

Por su parte, Rayo Vallecano también llega con buen ánimo tras vencer a Granada por 2-1 en la fecha pasada. En sus últimos enfrentamientos, han registrado 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, anotando 4 goles a favor y recibiendo 6 en contra.

En la tabla de posiciones, el Barcelona se encuentra en el segundo lugar con 79 puntos (24 partidos ganados – 7 empates – 5 derrotas), mientras que el Rayo Vallecano ocupa el décimo quinto puesto con 38 unidades (8 partidos ganados – 14 empates – 14 derrotas).

