Previa: Real Madrid vs Villarreal por LaLiga.

El Real Madrid se enfrentará al Villarreal en la jornada 37 de LaLiga EA Sports.

Mañana, domingo 19 de mayo, Real Madrid y Villarreal se enfrentaran en un encuentro correspondiente a la jornada 37 de LaLiga EA Sports. El escenario de este emocionante duelo será el Estadio de la Cerámica. Para aquellos fanáticos que deseen seguir cada minuto de este encuentro, podrán hacerlo a través de las señales de DirecTV, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD y Movistar Plus. El partido dará inicio a las 12:00 p.m. hora peruana y a las 18:00 p.m. hora española.

Villarreal ganó un importante partido contra Girona, con un marcador ajustado de 1-0. En el torneo reciente, ha ganado 3 veces y perdido una vez, anotando 11 goles a favor y recibiendo 6 en contra.

El Real Madrid llega con un impulso extra después de ganar contundentemente 5-0 contra Alavés. Con el objetivo de mantener su racha positiva, buscará obtener una quinta victoria consecutiva. Durante estos partidos, ha anotado 16 goles y solo ha concedido 2.

El Villarreal ocupa la octava posición en la tabla con 51 puntos (14 victorias – 9 empates -13 derrotas), mientras que el Real Madrid encabeza la clasificación con 93 unidades y busca mantenerse en lo más alto (29 victorias -6 empates-1 derrota).

