Previa: Dinamarca vs. Inglaterra por Eurocopa 2024.

La selección de Dinamarca se enfrentara a Inglaterra por la fecha 2 por el Grupo C del torneo UEFA – Eurocopa Alemania 2024.

Este jueves 20 de junio, Dinamarca y Inglaterra se enfrentarán en un duelo correspondiente a la Eurocopa 2024 en el Deutsche Bank Park. El encuentro forma parte de la fecha 2 del Grupo C y se disputará a las 11:00 a.m. (hora peruana). El partido será transmitido en vivo por ESPN y STAR Plus, donde los aficionados podrán seguir cada detalle del compromiso.

¿Cómo llegan Dinamarca vs. Inglaterra para el partido de la fecha 2 de la Eurocopa 2024?

En la fecha anterior, Dinamarca logró un empate 1-1 en su visita a Eslovenia, mientras que Inglaterra derrotó a Serbia con un gol de Bellingham.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 7 de julio en las semifinales de la UEFA – Eurocopa 2021, donde Inglaterra salió victoriosa con un marcador de 2-1. Actualmente, el equipo inglés lidera el Grupo C con 3 puntos y 1 gol, mientras que Dinamarca se encuentra en el segundo puesto con 1 punto y 1 gol.

¿A qué hora juegan Dinamarca vs. Inglaterra por la fecha 2 de la Eurocopa 2024, según país?

Perú , Ecuador, Colombia: 11:00 a.m.

, Ecuador, Colombia: 11:00 a.m. Argentina, Brasil, Uruguay: 1:00 p.m.

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 a.m.

