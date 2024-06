Previa: Portugal vs. Eslovenia por Eurocopa 2024

La selección de Portugal se enfrentara a Eslovenia por los Octavos de Final del torneo UEFA – Eurocopa Alemania 2024.

Mañana, lunes 1 de abril, Portugal y Eslovenia se enfrentarán en un duelo correspondiente a la Eurocopa 2024 en el Deutsche Bank Park. El encuentro forma parte de los Octavos de Final y se disputará a las 2:00 p.m. (hora peruana). El partido será transmitido en vivo por ESPN y STAR Plus, donde los aficionados podrán seguir cada detalle del compromiso.

¿Cómo llegan Portugal y Eslovenia por los Octavos de Final de la Eurocopa 2024?

Portugal llegó a esta fase como líder del Grupo F, acumulando seis puntos gracias a dos triunfos y una derrota. El único partido que perdieron fue en el último encuentro contra Georgia, donde el marcador final fue 2-0 a favor de ellos gracias a los goles anotados por Khvicha Kvaratskhelia y Georges Mikautadze.

Por su parte, Eslovenia terminó en la tercera posición del Grupo C junto con Inglaterra, Dinamarca y Serbia. El equipo se considera uno de los mejores terceros clasificados y no ha perdido ningún partido durante el torneo. Eslovenia consiguió tres empates, 1-1 contra Dinamarca y Serbia. En su último partido contra Inglaterra no hubo goles.

Cabe destacar que solo ha habido un encuentro entre ambos equipos en toda su historia, el cual fue un partido amistoso disputado en marzo de este año. En esa reunión, Eslovenia ganó 2-0 contra Portugal, quien puso en cancha a varios de sus jugadores titulares habituales.

¿A qué hora juegan Portugal vs. Eslovenia por los Octavos de Final de la Eurocopa 2024, según país?

Perú , Ecuador, Colombia: 2:00 p.m.

, Ecuador, Colombia: 2:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay: 4:00 p.m.

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 1:00 p.m.

Inglaterra: 8:00 p.m.

Alemania, Italia, España y Francia: 9:00 p.m.

