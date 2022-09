Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 2

Este fin de semana inicia la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 2 en su recta final

Falta poco para saber quien será el campeón del Torneo Clausura de la Liga 2 2022. Cusco FC va con todo a Chiclayo esperando que sus rivales caigan en esta fecha para estar más cerca del ansiado retorno a la Liga 1 2023. Por su parte, Santos y Unión Comercio deben ganar esta fecha para estar cerca de Cusco FC y seguir con chances para la siguiente fecha.

El líder del Torneo Clausura y también del acumulado, Cusco FC El, juega en condición de visita en un duelo clave en sus ansias de lograr el Clausura y no jugar los play-offs, al visitar al Juan Aurich de Chiclayo que no se juega absolutamente nada, tras haber asegurado la categoría y no tener opciones de pelear el ascenso.

Mientras por su parte, el Santos de Nasca recibe al Piratas FC en el estadio municipal de Nazca. El equipo azul esta a tres puntos de Cusco FC, con lo cual esta obligado de ganar este partido para llegar con vida a las últimas fechas de la Liga 2. El equipo dirigido por José Soto están con todas las energías de llevarse los tres puntos, a comparación de un cuadro de Piratas que no pelea nada, ni peligro de descender a la Copa Perú 2023.

Viernes 9 de setiembre

Alianza Universidad vs Unión Comercio (19:00 horas)

Sábado 10 de setiembre

Coopsol vs Chavelines (15:00 horas)

Domingo 11 de setiembre

Juan Aurich vs Cusco FC (15:00 horas)

Santos vs Pirata (15:00 horas)

Los Chankas vs Llacuabamba (15:30 horas)

Unión Huaral vs Alfonso Ugarte (15:30 horas)

Redactado: Diego Pecho