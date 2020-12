Puyol: “Messi no es el mismo jugador”

Carles Puyol afirmó que Messi “sigue motivado y con hambre, creo que le quedan tres o cuatro años al máximo nivel si tiene suerte y las lesiones le respetan”

Carles Puyol, ex capitán del FC Barcelona, valoró en una entrevista el récord del argentino de 644 goles en un mismo club, superando a otra leyenda como Pelé. Además, confeso su deseo de que siga triunfando en el club más allá de la fecha en la que acaba su actual contrato, el 30 de junio de 2021.

“Messi tiene treinta y tres años y se cuida mucho. Sigue motivado y con hambre. Creo que le quedan tres o cuatro años al máximo nivel si tiene suerte y las lesiones le respetan. Todavía tenemos Messi para rato. Messi no es el mismo jugador hoy que cuando empezó. Ha ido añadiendo cosas y mejorando para convertirse en un jugador muy completo”, agregó.

“Hemos sido afortunados por haber podido disfrutarle tanto tiempo y los números no se los inventa nadie sino que son la prueba de que es el mejor. Recordar el trabajo que hicimos juntos me hace sentir muy orgulloso. En el Barcelona, ​​ya ha batido todos los récords y no se si habrá alguien que pueda competir con él en el futuro porque ha puesto el listón muy alto. Confío en que un Barça liderado por Leo siga ganando títulos”, apuntó.

También, Carles Puyol indicó que “estoy convencido de que no es suficiente, el talento es necesario, por supuesto, pero también el trabajo y la dedicación, tener el deseo de aprender y estar motivado para perseguir nuevos desafíos cada día. Es lo que le hemos visto a Messi”, aseguró.

Por último, Puyol deseó que gane un gran título con Argentina: “Todavía puede ganar algo con su selección. Aunque no soy argentino, me alegraría mucho por él que lo lograra, creo que lo merece y sé que tiene muchas ganas de que suceda”.