“Quería terminar mi carrera en Alianza”: Rinaldo Cruzado

Rinaldo Cruzado, volante de Alianza Atlético de Sullana, confesó que su sueño es terminar su carrera profesional en Alianza Lima.

El último deseo antes de colgar los botines: retirarse con la camiseta de sus amores. Rinaldo Cruzado reveló que aún mantiene la esperanza de vestir la gloriosa de Alianza Lima por última vez, pero aclara que respeta las decisiones que se toman y a los jugadores que están ahora.

“Siempre me hubiese gustado terminar mi carrea en Alianza, pero bueno, las situaciones se dieron así. Yo hoy por hoy estoy en otra situación, también tengo que respetar a los futbolistas que están en Alianza. Si en algún momento en el futuro se podría dar la situación, sería lindo”, comentó Cruzado en GOLPERU.

El ex jugador de la selección peruana también analizó la temporada de Alianza Atlético y resaltó haberse mantenido en la Liga 1. “Ha sido un año difícil para nosotros. Se luchó todo el año el campeonato la mitad de tabla para abajo. se logró el objetivo, pero no de la manera que queríamos. Dentro de todo lo negativo el equipo se pudo mantener en Primera”.

Finalmente, Cruzado hizo un balance de su rendimiento personal y lamentó haber sufrido tantas lesiones, pero aseguró que está tranquilo por haber dado todo su esfuerzo. “Ha sido un año muy difícil teniendo muchas lesiones, pero siempre trato de sacar lo positivo de todo esto. Creo que dentro de todo lo negativo que me tocó vivir, yo en lo personal siento que dejé todo por la institución el tiempo que he estado y me quedo con eso, que pude dar mi 100%”, culminó.