Ramacciotti: “Cuando suspenden el campo de un club, el castigo es el Nacional”

Carlos Ramacciotti, DT de UTC, se refirió a ciertas comodidades que tienen los clubes de la capital respecto a sus localías.

Durante la primera parte de la temporada 2023, UTC pasó de ser un equipo competitivo a terminar peleando el descenso durante las últimas jornadas del Torneo Clausura. Tras ello, actualmente el plantel se ha propuesto renovar los objetivos para la Liga Local y buscarán meterse en algún torneo internacional de la mano de Carlos Ramacciotti, quien llegó a mediados del 2023 para ordenar al club y salvarlos de jugar en la Liga 2.

“Es un equipo en el que trabajamos y queremos mucho a su gente por el trato que recibimos cuando estuvimos ahí, tiene buenos jugadores, igual que Garcilaso“, mencionó el DT del club cajamarquino.

Sin embargo, también se pronunció respecto a las diferencias que hay entre los clubes de provincia y los de Lima. El DT del “Gavilán del Norte” comentó que los equipos de la capital son los premiados en situaciones de localía.

“La gente de Cajamarca está esperando cada quince días ver a su equipo y ahora no ven más, no está bien, hay que pensar en todo. Es una ciudad trabajadora, que recibe bien a todo el mundo, no tuvimos ningún expulsado, deberíamos tener algún premio y el premio es que tengamos que hacer siete horas de viaje, no está bien. Cuando le suspenden la cancha a un equipo de Lima, el castigo es jugar en el Nacional. ¡Mira qué castigo!

Recordemos que la incomodidad de Ramacciotti es debido a que el cuadro de UTC tendrá que jugar todos sus partidos en Cajabamba de ahora en adelante.