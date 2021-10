Ramos aclaró que no culpó a Cueva del gol en Bolivia

Christian Ramos afirmó que la escuadra nacional se encuentra muy unida “como para querer fomentar pelea en la interna”.

El defensa de la Selección Peruana reveló que no existió una pelea con Christian Cueva, después de que Bolivia marcara el gol con el cual se llevó la victoria en La Paz de cara a las Eliminatorias.

Ramos expresó que la imagen difundida por la TV hace notar un reclamo que es normal en el momento durante el juego, y también aclaró que no le hecho la culpa de ninguna manera por el gol.

“Lo que pasó con Christian (Cueva), siempre pasa, siempre nos reclamamos, siempre hablamos dentro del campo, es así”, fue lo primero que expresó Ramos en relación al reclamo que tuvo con su compañero.

Sin embargo también indicó lo siguiente: “Me molestó un poco, porque pareció de que yo le estaba echando la culpa y no fue así. Siempre hay ajos y cebollas y siempre queda en el campo. Simplemente, tomaron esa imagen como que le echaba la culpa a él y no me parece”.

Cabe mencionar que el gol de Bolivia fue dado mediante una acción de contra golpe que empezó después de que Christian Cueva pierda la pelota en función ofensiva. Es entonces donde Ramiro Vaca le quitó la pelota al peruano y marcó el gol que les daría el triunfo.