Real Madrid: Nacho jugará frente a Barcelona tras apelación

El Comité de Apelación ha decidido reducir la sanción del defensa del Real Madrid, Nacho, tras la dura entrada a Portu.

El 30 de septiembre en el partido entre Real Madrid y Girona, Nacho realizó una fuerte entrena a Portu. Tras este incidente, LaLiga sancionó al defensa español con 3 partidos sin jugar el 4 de octubre. Sin embargo, el Comité de Apelación de la Federación Española rebajó la sanción a solo 2 encuentros. Por lo que Nacho estará disponible para enfrentar al FC Barcelona el sábado 28 de octubre.

Nacho fue expulsado tras su falta desmedida a Cristian Portugués (Portu) en el minuto 94 del partido de la jornada 8 de LaLiga. La competición actuó y lo sancionó con 3 cotejos por emplear juego peligroso causando daño según el artículo 122 del código disciplinario de la RFEF.

Lee:

Ante esto, Real Madrid no se quedó de brazos cruzados y solicitó la reducción de 3 a 1 partido de sanción. El club merengue argumentó que al no generar ninguna lesión grave al jugador del Girona, no debía ser sancionado a ese nivel. Al final, el Comité de Apelación redujo de 3 a 2 partidos al defensa del Real Madrid.

Después de la apelación, Nacho Fernández no jugó ante Osasuna el 7 de octubre, por lo que sólo le queda 1 partido pendiente. El próximo rival del Real Madrid será el Sevilla en el Estadio Sánchez Pizjuán. Tras este encuentro, Nacho quedará habilitado para enfrentar ‘El Clásico’ frente al FC Barcelona.

Puedes leer también: El valor actual de Bellingham continua en aumento