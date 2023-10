Sebastien Pineau campeonó con Austin FC II

El delantero peruano-chileno, Sebastien Pineau, se consagró campeón en la MLS Next Pro con Austin FC II.

Austin FC II se enfrentó a Colorado Rapids 2 por el título de la Conferencia Oeste de la MLS Next Pro. No hubo goles en los 120 minutos jugados, por lo que el campeón se decidió desde la tanda de penales. En los 12 pasos, Austin FC se impuso por 4-1 y aunque Pineau no cobró ningún penal, volvió a ser titular. El delantero de 20 años comenzó el partido y jugó hasta los 106 minutos reemplazado por Chávez.

Tras lograr su primer título con Austin FC II, Sebastien Pineau afrontará un nuevo reto. En el próximo enfrentamiento se medirá con el Columbus Crew 2 para definir al campeón absoluto de la MLS Next Pro 2023.

Sebastien Pinau nació el 20 de enero de 2003 en Santiago, Chile. Empezó su carrera futbolística en tierras peruanas con el equipo de reservas de Alianza Lima. En el 2021 tuvo un breve paso a préstamo en César Vallejo y logró disputar 7 partidos en la Liga 1. Posteriormente, logró debutar con el equipo mayor de Alianza Lima, enfrentando a Cienciano en el 2022.

El delantero peruano-chileno llegó a Austin FC II el 23 de febrero de 2023, procedente de Alianza Lima. En la MLS Next Pro disputó 27 partidos, anotando 7 goles y 1 asistencia. Es el goleador y titular en el Austin FC II, por lo que se espera que pueda llegar al primer equipo la próxima temporada.

Asimismo, Pineau es considerado tanto por la Selección Peruana como por Chile, donde ha disputado partidos por ambos países en la categorías menores.

