Sebastien Pineau fue convocado a la selección chilena Sub20

Sebastien Pineau, delantero de Alianza Lima, fue nuevamente convocado por Patricio Ormazábal para integrase al microciclo de la selección chilena Sub20

El delantero de Alianza Lima, Sebastien Pineau, fue nuevamente incluido en la lista de convocados por la selección Sub20 de Chile.

El técnico Patricio Ormazábal confía en el atacante del cuadro íntimo y lo llama para integrar el combinado sureño que se prepara para el sudamericano que se disputará el 2023.

Importante mencionar que el atacante blanquiazul, junto al arquero Vicente Reyes, del Atlata United y el defensor de Racing, Tomás Avilés; son los tres extranjeros que integran la lista que trabajará el martes 8 y el domingo 20 de noviembre.

¿Qué ocurrió con Sebastien Pineau?

Recordemos que Pineau al tener doble nacionalidad, disputó partidos con la Sub20 peruana y chilena. Pero al final, el joven atacante decidió jugar por la “roja” los torneos oficiales de la categoría, dejando de lado a la bicolor.

El ex entrenador de la Selección Peruana Sub 20, Gustavo Roverano dijo lo siguiente: “”El siguiente partido que teníamos nosotros era con Chile. Lo cite y el me dijo de que estaba confundido porque tenía presión de la familia y que quería esperar. Yo le dije que no me parecía”, mencionó el estratega uruguayo.

Redactado por: Miguel Casana