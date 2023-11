Renato Paiva rechazó la oferta de Sporting Cristal

El entrenador portugués, Renato Paiva, no será el nuevo DT de Sporting Cristal para la temporada 2024.

Sporting Cristal buscaba el reemplazo ideal para Tiago Nunes, quien salió del club rimense para dirigir a Botafogo. Una de las grandes opciones para llegar al banquillo celeste fue Renato Paiva. Sin embargo, el entrenador portugués agradeció y rechazó la oferta del Sporting Cristal, esperando una mejor propuesta de otros clubes.

Según informó el periodista César Luis Merlo, Renato Paiva no será el próximo entrenador del Sporting Cristal. El estratega portugues no aceptó la oferta de la directiva celeste y está al pendiente de otro proyecto deportivo. No obstante, el propio Paiva habría sugerido algunos nombres de un perfil similar para el club bajopontino. Las propuestas de Paiva serían José Manuel Gomez y José Tavares.

Lee:

Guido Bravo, director deportivo de Sporting Cristal, se encuentra en Portugal avanzado las negociaciones por Joao Grimaldo y en busca del nuevo DT. Cristal quiere un entrenador ofensivo y formador de jóvenes para potenciar la base del equipo.

Por otro lado, no es novedad el interés de algunos clubes extranjeros por Joao Grimaldo. Se sabe que Gil Vicente de la liga portuguesa está al pendiente del atacante de 20 años. Cabe resaltar que Sporting Cristal ya vendió a Jesús Castillo al Gil Vicente en julio de este año.

Puedes leer también: Selección peruana viaja hoy a La Paz