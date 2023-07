Resultados de hoy en el Mundial femenil 2023 Australia-NZ

Italia vs Argentina: La veterana delantera italiana, Cristiana Girelli remata de cabeza al único tanto en la victoria de Italia en una reñida partida contra Argentina en Eden Park en el debut por la Copa Mundial Femenina; A Italia se le anularon dos intentos en la primera mitad por fuera de juego, pero logró un triunfo al final para unirse a Suecia en la cima del Grupo G, Las Pibas de Banini, Yamila Rodríguez y compañía quedaron al borde de la eliminación.

Alemania vs Marruecos: En Melbourne, Victoria (Australia) las teutonas golearon sin piedad a su similar Marruecos por 6-0. Alexandra Popp registró un doblete de cabeza en la primera mitad; Klara Buhl añadió un tercero tras el descanso antes de que Marruecos anotara un par de goles en propia puerta; la suplente Lea Schuller anotó un sexto; Alemania lidera su grupo a falta de jugarse el duelo entre colombianas y surcoreanas.

Brasil vs Panamá: Nuevamente en suelo australiano, en la ciudad de Adelaide; Brasil golea por 4-0 a las centroamericanas. El hat-trick de la delantera de Racing Louisville, Ary Borges y una de Zaneratto, le da a Brasil Femenino sobre Panamá Femenino en su primer partido del Grupo F de la Copa Mundial Femenina; La leyenda de Brasil, Marta, aparece en un cameo tardío para participar en su sexta Copa del Mundo.

