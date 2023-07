Resultados de hoy en el Mundial femenil 2023 Australia-NZ

Francia vs Jamaica: En Sydney, duelo sin goles pero con un final al rojo vivo, la capitana de Jamaica, Khadija Shaw recibe la roja por doble amonestación y las Galas tuvo la victoria tras un cabezazo al palo por parte de Kadidiatou Diani, primer punto de las Reggae Girlz en Copas Mundiales Femeninas.

El grupo F regresa el sábado 29 de julio. Francia enfrenta a Brasil, mientras que Jamaica enfrenta a Panamá.

Paises Bajos vs Portugal: En suelo neozelandés, en el condado de Dunedin. Las subcampeonas de 2019, comienzan derrotan a Portugal por la mínima 1-0. El cabezazo de Stefanie Van der Gragt en la primera mitad fue inicialmente sería nula, pero el VAR intervino para permitir el único tanto del partido.

El Grupo E regresa el jueves 28 de julio. Países Bajos se enfrenta a las vigentes campeonas EEUU en una redición a la final anterior, mientras que Portugal se enfrenta a Vietnam.

Suecia vs Sudáfrica: Triunfo agónico para las Escandinavas 2-1; bajo una lluvia torrencial en la capital de Nueva Zelanda, Ilestedt saltó más alto y apretó el balón para salvar el rubor de su equipo después de que las campeonas africanas las dejaran frustradas durante gran parte de la primera hora del juego. Anteriormente, Hilda Magaia hizo el primer gol departe de las Bafanas Bafanas, luego la igualó Fridolina Rolfo.

El resultado dejó a las suecas, terceras clasificadas, en lo más alto del Grupo G, antes de que Italia y Argentina jueguen su primer partido en Auckland el lunes.

