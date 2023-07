Resultados de hoy en el Mundial femenino 2023 Australia-NZ

Estados Unidos vs Vietnam: En Auckland, las vigentes bicampeonas derrotaron a la debutante Vietnam con una victoria rutinaria de 3-0; Smith golpeó dos veces en la primera mitad a ambos lados del penal detenido de Alex Morgan; Lindsey Horan sella la victoria y apunta al tricampeonato en Australasia.

Japón vs Zambia: En Hamilton, Nueva Zelanda; Japón goleó a la también debutante Zambia 5-0 con goles de Hinata Miyazawa que anotó dos veces; Mina Tanaka, Jun Endo y Riko Ueki también anotaron en una cómoda victoria para las campeonas de 2011 y subcampeonas de 2015, Japón se une a España en la cima del Grupo C y jugará contra Costa Rica el miércoles.

Inglaterra vs Haití: Las Leonesas y actual campeonas de Europa, derrotaron por la mínima 1-0 a las caribeñas en Queensland, Australia. Georgia Stanway anota el único tanto de penal, luego de una repitencia en la pena máxima tras el desvio de la arquera Kerly Theus, en el primer intento por adelanto en la linea y un penal anulado por el VAR.

Dinamarca vs China: Triunfo danesa por la minima 1-0; Amalie Vangsgaard anota al final para asegurar la victoria sobre China; Dinamarca irá a la cabeza del Grupo D con Inglaterra antes de su encuentro el 28 de julio en Perth, Australia.

Fue el primer triunfo danés en el debut desde la edición de China 2007.

Plenty of goals on day three. ⚽️#FIFAWWC | #BeyondGreatness

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) July 22, 2023