Reynoso: “Si tuviéramos otro dejo, sería fácil vender más humo”

El entrenador del Cruz Azul, el peruano Juan Reynoso, habló de lo sucedido con Yoshimar Yotún y su salida del equipo, así como el crecimiento que han tenido los jugadores nacionales en el mercado azteca.

“Los chicos sabían, que si no lográbamos meternos entre los cuatro primeros, era difícil mantener el plantel. No solo ‘Yoshi’, sino algunos jugadores más. No me queda duda de que él conseguirá algo bueno en otra liga y seguirá rindiendo en la Selección peruana.”