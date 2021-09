Reynoso tras perder la Campeones Cup: “Siento un sinsabor enorme”

Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul, habló en conferencia de prensa tras caer en la final de la Campeones Cup ante el Columbus Crew.

El día de ayer el Cruz Azul de Juan Reynoso y Yoshimar Yotún cayó 2-0 en la final de la Campeones Cup ante el Columbus Crew de Estados Unidos. El ‘Cabezón’ mostró toda su bronca en la rueda de prensa post partido, en donde indicó que el resultado no fue justo.

El entrenador de Cruz Azul reveló sentir un gran sinsabor por la derrota: “Un sinsabor enorme porque revisamos las imágenes del juego y merecíamos bastante más. La gente ganadora en el fútbol es la que supera las adversidades, vamos viendo una mejora en el rendimiento, no en los resultados pero esto es de perseverar”.

El DT peruano mencionó que el arbitraje dejo mucho que desear: “La bronca y la frustración de que fuiste muy superior y no se reflejó en el resultado. Llevamos todo el peso del juego y te vas con esa bronca de que te abren el partido en una jugada que dices ‘pudo haber sido falta o no’. Pero después hay otra similar en la otra área y no la cobra siendo la misma situación. Podríamos enumerar algunas cosas más que sonarían a pretexto y saben que no es nuestro estilo”.

Por último, el director técnico de 51 años también declaró sobre su rival: “No hay que dejar de reconocer el esfuerzos de ellos, tuvieron un par de contras que pudimos resolver al final, pero en el trámite, creo que si volvemos a jugar el juego no dudo cuál sería el resultado. Esto es fútbol y hay que tragar saliva, morderse los labios”.

El Cruz Azul de los peruanos tendrá que levantar pronto la cabeza, su próximo encuentro lo jugará este domingo ante el Tijuana por la Liga MX, torneo en donde marchan en la octava posición.