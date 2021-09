Suárez: “No me olvido que el año pasado me mandaban a entrenar aparte”

Luis Suárez, jugador del Atlético de Madrid, habló sobre el momento que pasa el Barcelona en la Champions League y en LaLiga de España.

La salida de Luis Suárez del Barcelona fue caótica. El delantero uruguayo fue maltratado por los dirigentes del club catalán y hoy, un par de años después de su salida del Barca, se refirió al momento futbolístico que vive el elenco blaugrana.

El goleador del Atlético de Madrid mencionó los maltratos que tuvo que vivir en el Barcelona: “El karma, el destino, el de que te desprecien, porque no me olvido que el año pasado en la pretemporada me mandaban a entrenar aparte para hacer que me enojara y yo como un profesional, que lo dijo el entrenador. Fui un profesional e iba a entrenar todos los días sin una mala cara porque es lo que me toca porque soy así y el destino tendrá el final que tendrá que tener”.

El ex jugador culé también reveló que le duele que el Barcelona ande cosechando malos resultados: “No me gusta hacer leña del árbol caído se dice ¿no? Pero me duele la situación que está viviendo el club, por ser un culé más, por haber estado muchísimos años, por tener amigos ahí, por tener gente que trabaja”.

Luego agregó: “El club sabe que no se están haciendo las cosas como se tendrían que hacer. Pero después a la hora de tomar decisiones hay gente con experiencia que tiene que tomar esas decisiones. Esperemos que sea un bache del cual el club de vuelta a la situación que está a tiempo porque hay mucho futuro dentro del club con los jugadores que están saliendo”.

El Barcelona está pasando por un pésimo momento, es sexto de la liga española con 12 de 18 puntos posibles. Mientras que en la Champions League se ubican en la última posición de su grupo con 0 unidades.