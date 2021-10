Ricardo Gareca: “Lamentablemente no se nos dio”

El entrenador Ricardo Gareca lamentó la derrota ante la Albiceleste, pero se mostró confiado en revertir el mal momento en la siguiente jornada

El técnico de Perú, Ricardo Gareca, cerró de manera desastrosa la fecha triple de octubre. Lo que comenzó con una alegría inmensa por el triunfo en el Clásico del Pacífico terminó en una tremenda desazón tras la amarga derrota ante Argentina, en Buenos Aires.

Por ello, la Blanquirroja ocupa la penúltima plaza del proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022. Se encuentra a cinco unidades de la repesca intercontinental y cuatro del último lugar. Culminado el compromiso en el Monumental, Gareca apareció en la conferencia con la tranquilidad que lo caracteriza, pero fue muy repetitivo y directo en cada tema abordado.

“Jugamos contra un gran rival, en un escenario difícil, pero tuvimos todo [actitud, generación de juego, concentración], pero lamentablemente no se nos dio. No queda otra que seguir, no era lo que esperábamos, en esta suma de las tres fechas, pero hay que seguir porque es importante no bajar los brazos”, comenzó diciendo Gareca acerca del duelo contra Argentina.

Por último, el ‘Tigre’ sigue confiando en la clasificación al Mundial: “Es un balance negativo para nosotros. Más allá que esto suene contradictorio, creo que estamos bien. Me voy con buenas sensaciones [Bolivia y Argentina]. Miro las cosas con buen optimismo, conociendo al plantel, me voy con una determinada fe, que me permite seguir creyendo que somos capaces de poder revertir esta situación”