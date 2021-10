Scaloni: “No nos conformamos con el resultado”

Lionel Scaloni habló tras la ajustada victoria ante Perú. También, el DT criticó el calendario: “Jugar triple fecha en Sudamérica es terrible”

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa, donde se mostró satisfecho por la victoria pero criticó la triple fecha de CONMEBOL. Asimismo, confesó una situación familiar que lo tiene contrariado.

Balance de la triple fecha: “Sinceramente, es difícil de explicar jugar 3 partidos en Sudamérica en tan poco tiempo y se notó el tercer partido en tan pocos días. Lo sacamos adelante. Al final era lo que queríamos para estar un poco más cerca de la clasificación. Jugar una triple fecha en Sudamérica es terrible, muy desgastante”.

El juego de Perú en el segundo tiempo: “No nos conformamos con el resultado, Perú juega bien y las eliminatorias son difíciles. Hizo su partido, sabíamos lo que iba a hacer. Si no era por el penal, ellos no pateaban al arco. Hicieron un buen partido, tienen buen pie y juegan a la pelota. Todo el momento más allá del penal estuvo controlado”.

¿Argentina ‘reguló’ en el complemento?: “¿Regulando? Seguro que no. Tercer partido en tan pocos días. Era un partido con tensión que si ganabas, dabas un pasito más. ¿Conformismo? Para nada”.

Di María y la entrada de Nico González: “Lo ponemos donde él pueda hacer daño. Hizo buen partido. Los últimos 20 minutos buscamos con Nico González un poco más de profundidad. Sabemos que está bien y estamos contentos”.

¿Ya se piensa en Qatar 2022?: “Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa. No atravieso en una situación familiar buena para pensar ahora en el mundial. Hoy se terminó esta triple fecha y veremos qué pasa más adelante. Fueron momentos difíciles para mí y mi familia. No estoy para pensar en el mundial, no me interesa en absoluto. Lo mismo el partido ante Italia, no estoy para pensar en eso”.

¿Cuánto falta para clasificar a Qatar? “Hoy se dio un paso importante pero aunque estés clasificado o no, hay que seguir jugando y Argentina siempre tiene que salir a jugar los partidos y rendir siempre. Da igual lo que esté en juego”.