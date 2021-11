Ricardo Lagos: “Salir campeón es una bendición enorme”

Ricardo Lagos, jugador de Alianza Lima, habló tras coronarse campeón nacional con el elenco blanquiazul por primera vez en su carrera.

Todo futbolista sueña con alcanzar la gloria, pero solo algunos lo consiguen; Ricardo Lagos podría decir que la alcanzó con Alianza Lima. ‘Richi’ logró salir campeón en su primera temporada con el elenco blanquiazul y no dudo en mostrar toda su alegría tras levantar el trofeo de la Liga 1.

El lateral izquierdo del club ‘íntimo’ calificó como bendición en salir campeón con el club del cual es hincha: “Soy hincha del club y me movió mucho eso. Salir campeón es una bendición enorme, se lo dedico a mi madre, que este año estuvo muy mal con el tema del covid-19. Estar en Primera División es un plus, pero estar en Alianza Lima es otra cosa, soy hincha del club desde muy pequeño. Aposté venir aquí porque quería la gloria deportiva”.

El jugador de 25 años reveló que aún tiene contrato con Alianza Lima, por lo que espera seguir teniendo alegrías como las de ayer: “Me quedo, tengo 3 años de contrato con el club y ahora esperar, pero de momento toca disfrutar porque lo merecemos”, declaró para GolPerú.

Por último, el ex futbolista de Carlos Mannucci mencionó que fue expulsado injustamente por Kevin Ortega: “Injustamente me expulsaron porque no hice nada, pero bueno mis compañeros salieron sacar adelante esto”, finalizó.