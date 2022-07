Robert Lewandowski: “El Barca está volviendo y estoy aquí para ayudar”

Robert Lewandowski, nuevo delantero de FC Barcelona, habló tras ser oficializado como fichaje bomba del mercado de transferencias. El atacante polaco llega al cuadro blaugrana tras ficharlo por más de 50 millones.

“El Barca está volviendo y estoy aquí para ayudar a estar en lo más alto y a ganar los máximos títulos”, señaló el delantero de 34 años.

Halagó bastante a Xavi Hernández, quien es entrenador del Barca: “Quiero jugar y ganar y con Xavi es muy posible. Él sabe exactamente como entrenar al Barça porque fue un gran jugador y ahora es un gran entrenador. Tiene un gran futuro y quiero ser parte de ello”

Ronald Araújo, defensor del FC Barcelona, dio algunas palabras sobre la incorporación de Lewandowski al club: “Que Robert Lewandowski esté con nosotros es una alegría inmensa. Siempre digo que quiero a los mejores jugadores en el Barça para así poder seguir creciendo como equipo”.

