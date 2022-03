Rodrigo Vilca: “Necesitábamos ganar, pero hay que seguir”

Rodrigo Vilca, jugador de Universitario de Deportes, se pronunció tras debutar con empate con la camiseta ‘crema’.

Empate que juega en contra. Universitario de Deportes igualó 1-1 ante Cienciano en el Estadio Monumental y se alejó de los primeros lugares de la Liga 1. Pese a que los cremas usaron su flamante fichaje, no pudieron pasar de la igualdad ante el ‘Papá’. Rodrigo Vilca, nuevo volante de la ‘U’, habló tras la culminación del partido y dejó sus impresiones tras debutar con la camiseta ‘merengue’.

El futbolista de 23 años mencionó que su debut fue con sabor amargo debido a que no lograron la ansiada victoria: “Tengo un sabor amargo porque todos queríamos la victoria. Necesitábamos ganar, pero hay que seguir trabajando para conseguirlo y darle lo que el público se merece porque siempre viene a alentar”.

El mediocampista del elenco ‘merengue‘ se refirió al puesto en el que le gustaría desempeñarse en la ‘U’: “Mi posición es de 10, como todos saben, pero he tenido mucho ángulo al arco, que es lo que me gusta a mi, enganchar y pegar. Es una posición que la puedo manejar y eso he hecho. Pero, sí prefiero jugar de 10”, declaró en GolPeru.

Por último, el exjugador de Newcastle se refirió a su paso por el fútbol inglés: “Fue muy bueno, es otro tipo de trabajo. He llegado más mentalizado y muy maduro. Ahora estoy acá y voy a mentalizarme en trabajar aquí”, finalizó.

Cabe resaltar que Universitario de Deportes se ubica en la cuarta posición del Torneo Apertura con 10 unidades; está a 5 puntos de los líderes del torneo. En la próxima fecha, los dirigidos por Álvaro Gutiérrez tendrán una complicada visita a Juliaca para enfrentarse a Deportivo Binacional.