Rojas: “Aldair Rodríguez fue a pedirme disculpas”

Robert Rojas, defensor de River Plate, habló sobre la lesión que le provocó Aldair Rodríguez en el encuentro frente a Alianza Lima

Robert Rojas, defensor de River Plate, habló sobre la lesión que le provocó Aldair Rodríguez en el encuentro frente al campeón peruano: Alianza Lima. La victoria del Millonario en Perú se vio opacada por la dura lesión que sufrió el jugador de nacionalidad paraguaya.

Rojas manifestó lo siguiente sobre las disculpas de Aldair: “Aldair Rodríguez fue a pedirme disculpas y le dije que se quedara tranquilo, que no pasa nada. Agradezco a toda la gente que me apoya en las redes y me escribe a mi celular. Siento el cariño de todos”.

Además, agregó que: “Hay que estar fuerte, no queda otra. Es la primera vez que me lesiono así de mal”.

ROJAS ESTARÁ AFUERA DE LAS CANCHAS:

Además, Aldair Rodríguez, expresó lo siguiente: “Me siento muy triste por la situación que vive mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita. No tuvo mal intención de ir. Fue una disputa de balón de los dos y lastimosamente se le engancha el pie y, al momento de forzar el balón, se fractura. He venido a pedirle disculpas. Estoy muy arrepentido por la situación que se dio”.

Por último, aseguró que: “No me di cuenta (de la fractura). Me quedé sorprendido. Estoy muy triste por la situación. Lastimosamente son cosas que pueden pasar en el fútbol. Estamos expuestos a esto. Por eso he venido a dar la cara y disculparme con él y su familia”.