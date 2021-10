Romero sobre la celebración tras el penal de errado de Yotún: “No lo hicimos con intención de faltarle el respeto”

Cristian Romero, defensor de la Selección Argentina, habló sobre su polémica celebración tras el penal errado de Yoshimar Yotún.

Luego de que Yoshimar Yotún fallará el penal ante la Selección Argentina sufrió de las burlas de Nicolás Otamendi y Cristian Romero, quienes se rieron en la cara de ‘Yoshi’ tras desperdiciar el trascendental penal. El zaguero de la ‘Albiceleste’ habló por primera vez tras esta acción en una entrevista a un medio argentino.

El ‘Cuti’ reveló que lo que hicieron con ‘Yoshi’ no fue con ninguna intención de faltarle el respeto: “Son cosas del partido. Se dijo algo en el primer tiempo y en el segundo. Pero nada, no lo hicimos con ninguna intención de faltarle el respeto a nadie, son cosas que pasan en el fútbol. Se hizo viral y muchos dijeron que le faltamos el respeto a Perú, pero no tiene nada que ver lo que pasó en la cancha con algo externo. Es algo que salió en el momento y queda ahí”, declaró en F90 de ESPN.

El defensa del Tottenham habló sobre el gran momento por el que pasa la Selección Argentina: “Agradezco a la gente por el apoyo que estoy sintiendo yo y también el equipo. Me tocó ir en el mejor momento de mi carrera y agradezco al grupo porque gracias a ellos me adapté desde el primer momento y me siento uno más. Te hace crecer mucho estar con los mejores jugadores del mundo. Sé que no es fácil mantener un buen nivel, pero trato de hacerlo. Soy joven y tengo cosas por mejorar”, finalizó.