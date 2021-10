Cristiano Ronaldo: “Que sigan porque les cerraré la boca”

CR7 no se quedó callado frente a los comentarios que afirman que no tiene la mejor destreza defensiva en Manchester United.

Cristiano Ronaldo se consagró como el salvador del Manchester United esta temporada luego de anotar el gol que los llevaría a la victoria 3-2 ante Atalanta de cara a la Champions League. Marcando un cabezazo a favor de los ‘Diablos Rojos’ hizo que consiguieran el primer lugar del grupo F y tenga un pie y medio en la próxima etapa del certamen.

Pese a responder en ataque cuando el equipo no ameritó, aún existen muchas personas que lo critican debido a su labor defensiva. Los medios ingleses explican que el panorama va bien con Ronaldo en la delantera, sin embargo también debería trabajar en la recuperación del balón.

Luego de constantes críticas, el jugador luso tomó la decisión de no quedarse callado y responder a ello en una conversación con Sky Sports. “Sé cuándo el equipo necesita mi ayuda en defensa. Pero mi papel en el club es ganar, ayudar al equipo a ganar y marcar goles y el aspecto defensivo es parte de mi trabajo”, inició.

El portugués dejó claro que ya hace caso omiso a dichos comentarios en su contra. “La gente que no quiere ver eso es porque no les gusto pero para ser honesto tengo 36 años y he ganado todo, ¿me voy a preocupar porque la gente diga cosas malas de mí? Duermo bien por la noche y me voy a la cama con la conciencia tranquila. Que sigan con eso porque todavía les cerraré la boca y ganaré cosas”.

Para dejar claro su punto de vista decidió colocar un ejemplo. “La crítica siempre es parte del negocio. No me preocupa. Y lo veo como algo bueno para ser honesto. Si se preocupan por mí o hablan de mí, es porque conocen mi potencial. Así que está bien. Te daré un ejemplo: si estás en una escuela y eres el mejor estudiante, le preguntas al peor estudiante si le gusta el mejor… te dirán que no le gusta”, agregó.

Cristiano tiene en cuenta que las opiniones en su contra siempre existirán, es por ello que “no se esconde”. “Mis reacciones son las que siento en ese momento. Todo el mundo me conoce. Siempre he sido así; no voy a cambiar ahora con mi edad. Siempre daré el 100 por ciento por este club y mis reacciones son parte de lo que soy y no quiero molestar a nadie. Sé que habrá ojos puestos sobre mí por lo que soy, por lo que logro, por lo que gano”.

Para finalizar dejó claro que “no está de vacaciones” en Manchester. Cree que existe un gran potencial en el equipo. “Jugadores muy jóvenes, jugadores con potencia y estoy aquí para ganar y ayudar”, finalizó.

Este domingo el Manchester United se medirá con el Liverpool en un nuevo clásico de la Premier League. Además la última vez que estos equipos se enfrentaron con la presencia de sus aficionados fue el 19 de enero del año pasado en Anfield, duelo en la que Virgil Van Dijk y Mohamed Salah marcaron los goles que los llevaron a la victoria.