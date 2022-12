Roy Keane sobre los bailes de Brasil: “Es realmente irrespetuoso con el rival”

El ex futbolista y entrenador irlandés, Roy Keane, se refirió a la celebración de Brasil después de cada gol que viene marcando en Qatar 2022, asegurando se trata de una falta de respeto

Para el ex volante irlandés del Manchester United, Roy Keane, las celebraciones de la selección de Brasil están mal. “No consigo creer lo que veo. Nunca vi tanto baile. Es como ver ‘Strictly Come Dancing’ (programa de baile de la TV británica). Sé que tiene un punto de cultura, pero es realmente irrespetuoso con el rival. Son cuatro goles y ellos lo hacen en cada uno de ellos. El primer baile o lo que sea que hagan, bien. Y entonces el técnico se involucra. No estoy feliz por eso. No creo que eso sea nada bueno”, dijo Keane.

Asimismo, Pedro Bravo, presidente de la Asociación Española de Agentes de Jugadores mencionó muy molesto en noviembre de este año que “aquí lo que tiene que hacer Vinicius Jr. es respetar a los compañeros de profesión y dejar de hacer ‘monadas’ (cuando celebra sus goles). Si quiere bailar, que vaya a un sambódromo en Brasil” o que “si Vinicius baila en nuestro estadio, habrán líos”, como comentó Koke, volante del Atlético de Madrid.

Redactado por: Miguel Casana