Sábado de futbol: Horarios y canales hoy 18 de mayo del 2024

Lee el calendario de todos los partidos de fútbol programados a nivel mundial para hoy, sábado 18 de mayo.

Conoce la programación de los partidos de hoy, los horarios y los canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. Además, no te pierdas el importante encuentro entre. Sporting Cristal vs. Unión Comercio por el torneo de la Liga 1 Te Apuesto 2024 y el duelo entre Real Sociedad vs. Barcelona por la final de la Copa de la Reina. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Podrías leer:

Programación partidos de hoy, sábado 18 de mayo:

Liga 1 Te Apuesto – PERÚ

3:00 p.m. Sporting Cristal vs. Unión Comercio – Ver por: Liga 1 MAX, Liga 1 Play

6:00 p.m. FBC Melgar vs. Sport Huancayo – Ver por: Liga 1 MAX, Liga 1 Play

LaLiga – ESPAÑA

2:00 p.m. Alavés vs. Getafe – Ver por: STAR+, ESPN 4

Serie A – ITALIA

11:00 a.m. US Lecce vs. Atalanta – Ver por: STAR+, ESPN 3

1:45 p.m. Torino vs. AC Milan – Ver por: STAR+, ESPN

Bundesliga – ALEMANIA

08:30 a.m. Wolfsburgo vs. Mainz 05 – Ver por: STAR+

08:30 a.m. Bayer Leverkusen vs. Augsburgo – Ver por: STAR+, ESPN

08:30 a.m. Borussia Dortmund vs. Darmstadt 98 – Ver por: STAR+, ESPN 2

08:30 a.m. Hoffenheim vs. Bayern Munich – Ver por: STAR+

08:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig – Ver por: STAR+

08:30 a.m. Stuttgart vs. Borussia M’gladbach – Ver por: STAR+, ESPN 7

08:30 a.m. Heidenheim vs. Colonia – Ver por: STAR+

Campeonato Nacional – Uruguay

10: 30 a.m. CA Fénix vs. Progreso – Ver por: STAR+

1:00 p.m. River Plate M. vs. Rampla Juniors – Ver por: STAR+

4:00 p.m. Defensor Sporting vs. Peñarol – Ver por: STAR+

Copa de la Reina – ESPAÑA

12:00 p.m. Real Sociedad vs. Barcelona (Final) – Ver por: D Sports, DGO

MLS – Estados Unidos

10:45 a.m. Nashville SC vs. Atlanta United – Ver por: MLS Season Pass (Apple TV)

4:30 p.m. Inter Miami vs. DC United – Ver por: MLS Season Pass (Apple TV)

5:30 p.m. Minnesota Utd. Vs. Portland Timbers – Ver por: MLS Season Pass (Apple TV)

5:30 p.m. Austin FC vs. Sporting KC – Ver por: MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps – Ver por: MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. San Jose Earthquakes vs. Orlando City – Ver por: MLS Season Pass (Apple TV)

Liga Profesional – Argentina

1:30 p.m. Independiente Rivadavia vs- Godoy Cruz – Ver por: Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

4:00 p.m. River Plate vs. Belgrano – Ver por: Fanatiz, AFA Play, STAR+, ESPN

6:00 p.m. Defensa y Justicia vs- Gimnasia LP – Ver por: Fanatiz, AFA Play, STAR+