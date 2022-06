Salah: “Daría todos mis premios por repetir la final de la Champions”

El delantero del Liverpool, Mohamed Salah, expresó que cambiaría todos los honores individuales que ganó esta temporada por la oportunidad de volver a jugar la derrota en la final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid.

Expresó Mohamed Salah en Twitter.

El internacional egipcio ganó el premio al creador de juego de la temporada de la Premier League y compartió la bota de oro de la liga al máximo goleador con el delantero del Tottenham Hotspur, Son Heung-min.

También fue nombrado futbolista masculino del año por la Asociación de escritores de fútbol. Y ganó el premio al jugador del año de la Asociación de futbolistas profesionales.

Liverpool terminó la temporada con dos trofeos, la Copa de la Liga y la Copa FA, y terminó subcampeón del Manchester City en la Premier League.

Being recognised by the fans and by the sports journalists in the same season is something special that I will never forget. I would however give all those personal awards up for a chance at replaying that final, but that is not how football works. pic.twitter.com/vOoXZgl9MK

— Mohamed Salah (@MoSalah) June 2, 2022